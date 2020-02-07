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أهالى الكوم الأحمر يضبطون شابا مشتبها به فى محاولة خطف طفلة بأوسيم

الجمعة، 07 فبراير 2020 03:44 م
أهالى الكوم الأحمر يضبطون شابا مشتبها به فى محاولة خطف طفلة بأوسيم المشتبه به
كتب بهجت أبو ضيف

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ضبط عدد من أهالى منطقة الكوم الأحمر بأوسيم، شابا بعد الاشتباه به في محاولة خطف طفلة، حيث تحفظوا عليه وسلموه لمركز الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقالت ابنة عم الطفلة، أنها تدعى " إ.م" تبلغ من العمر 13 سنة، فوجئت بالمتهم يحاول إجبارها على استقلال توك توك، إلا أنها استغاثت، مما دفع الأهالى لمطاردته وضبطه، حيث تم إبلاغ مركز شرطة أوسيم، وتم تسليم المتهم لرجال المباحث، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ومن ناحية أخرى، كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات واقعة ادعاء خطف ربة منزل ونجلها بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب زوجته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان وبصحبتها نجله ويبلغ من العمر عامين)، عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص على هاتف زوجته أخطره خلاله المتصل باختطاف زوجته ونجله، وعقب ذلك  تلقى إتصال هاتفى آخر من زوجته وأخبرته بقيام بعض الأشخاص بإختطافها داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا بها إلى إحدى الشقق السكنية "غير معلوم مكانها".. ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل إلى أن المتغيبة على إتصال دائم بأحد الأشخاص (عاطل- مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 7 قضايا آخرهم "مخدرات")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإختلاق واقعة الخطف لوجود خلافات بين المُبلغ وزوجته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتنص المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 


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