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أمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة والجيزة.. وتراجع ملحوظ فى درجات الحرارة

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:42 ص
أمطار خفيفة ومتوسطة على القاهرة والجيزة.. وتراجع ملحوظ فى درجات الحرارة أمطار خفيفة - أرشيفية

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تعرضت مناطق متفرقة فى محافظتى القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحرى، صباح اليوم الجمعة ، إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق وسط انخفاض فى درجات الحرارة، حيث  توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا بدرجات الحرارة، يصل إلى 6 درجات، حيث يسود طقس بالقاهرة الكبرى، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.
 
 

 


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