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أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-2-2020 فى مصر.. واستمرار تراجع المبيعات

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:34 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-2-2020 فى مصر.. واستمرار تراجع المبيعات ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الجمعة 7 فبراير ، مسجلة 686 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، وشهد السعر العالمى لأوقية الذهب أمس ارتفاع ملحوظ  دولار إلى 1567 دولار لكن الأسعار فى سوق الصاغة لم تتأثر حتى الآن.
 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 : 588 جنبه
 
عيار 21 : 686 جنيها
 
عيار 24 : 784 جنيها 
 
الجنيه الذهب 5488 جنيه
 
أوقية الذهب 1567 دولار
 
 
 
وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، أن مبيعات الذهب منذ مطلع 2020 سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس باكثر من 4% منذ مطلع العام الجارى، نتيحة الاضطرابات بالشرق الأوسط، وتفشى فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالمياً.
 
وأشار إلى أن التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل مستمر تدفع فى اتجاه زيادة أسعار الذهب، ومن ثم من لدية فوائض مالية يمكنه شراء الذهب الآن
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الذهب منذ عام 1981 يرتفع سنويا بنسب متفاوتة لتتراوح بين 20 إلى 36 % سنويا، إذن فالمعدن طوال الوقت فى ارتفاعات متتالية، وعام 2016 شهد زيادة غير مسبوقة للذهب فى مصر بنسبة 256 %، فالذهب مرتبط بأسعار عالمية وكذلك سعر الدولار أمام الجنيه فى مصر، وكذلك عوامل العرض والطلب ".
 
وأكد واصف، أن شراء الذهب مناسب فى كافة الأوقات لأنه ملاذ استثمارى آمن، خاصة فى ظل اضطراب العملة بصورة مستمرة، لافتا إلى أن ارتفاع البترول وانخفاض الدولار عالميا وكذلك الاضطرابات السياسية والأمنية فى المنطقة، كلها تدفع فى اتجاهات زيادة أسعار الذهب، لذلك إذا كان مواطن لدية فائض مالى فإن الذهب مناسب له.
 
وتابع واصف، أن الأسعار العالمية للذهب ارتفعت 4 % منذ مطلع العام الجارى، لكنها أخذت طريقها للتراجع فى ظل اتجاه البعض لجنى الأرباح ومع بيانات اقتصادية ايجابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك ترقب مستمر لما تسفر عنه التطورات التى يشهدها الاقتصاد الصيني، جراء تفشى فيروس كورونا.
 
 

سعر الذهب

الذهب

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب

جرام الذهب

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