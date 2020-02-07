أخبار المحافظات اليوم.. قاتل والدته: تلوت الشهادة قبل ذبحها

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

قاتل والدته فى دسوق: تلوت الشهادة قبل ذبحها وخرجت للإفطار على عربة فول

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع" السيد .ع.ج"، 40 سنة، المتهم بقتل والدته العجوز عن أسباب قتله لها، أمام عبد الفتاح واصل، وكيل نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، والمستشار على الخدرجى رئيس النيابة، بأنه يعاني من اضطراب نفسي، وقام بذبح والدته العجوز، "فاطمة. م. ا. ش"، 81 سنة، على سرير نومها.

وأدلى المتهم قاتل والدته المسنة، وهو يبكى بحرقه شديدة وفى حالة هيستيريا وانعدام توازن، ويهذى مكرراً "قتلت أمي بسكين داخل غرفة نومها"، قائلا إنها دائمة الشجار معه، وأنه فوجئ بوجود جرح قطعي بأحد أصابع يده أثناء ذبحها بالسكين، وعندما حضر رجال المباحث إلى المنزل، اعترف لهم بكل شيء ليريح ضميره الذى يعذبه، واستطرد: "أنا نادم على ما فعلت".





مطروح تفند شائعة عجز الخدمات الطبية بعد استقبال المصريين العائدين من الصين

نفت محافظة مطروح ما تردد من أنباء بشأن عجز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة مطروح، بعد تحويل مستشفى "النجيلة" المركزى كحجر صحى للمصريين العائدين من الصين، مُؤكدةً أن الخدمات الطبية بالمحافظة تعمل بكل كفاءة دون أى عجز، مُوضحةً أنه فور تخصيص المستشفى، لاستقبال أى حالات مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" من العائدين من الصين، فقد تم توزيع أطباء المستشفى على ثلاث وحدات صحية بالمنطقة، بعد تجهيزهم بالأجهزة الطبية اللازمة، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي مدينة النجيلة.

انعقاد اجتماع مجلس العمداء الطارئ بجامعة المنيا

دعا الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا عمداء كليات الجامعة العشرين، ونائب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، لانعقاد اجتماع طارئ، تأكيدًا على الانتهاء من الاستعدادات النهائية بالكليات والجامعة، واستعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، والذى من المقرر له أن يبدأ الأحد القادم التاسع من فبراير وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي2019 / 2020، مشدداً على انتظام العملية التعليمية بالكليات من يومها الأول، ليسود انطباع مليئ بالجدية والاجتهاد لدى الطلاب.

خلال الاجتماع ناقش المجلس إعداد خطة ورؤية توعوية للطلاب نحو الاحتياطات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لمكافحة العدوى بفيروس كورونا، وتطبيق إلاجراءات اللازمة لذلك بكافة منشأت الجامعة؛ انطلاقًا من حرص الجامعة على صحة وسلامة طلابها.

والد الننى وخال محمد صلاح وشقيقة المحمدى فى حفل تكريم الرياضيين بالمحلة

شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذى تم افتتاحه اليوم فى حفل شعبى بعد توقف استمر 27 عاما بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حضور كل من عبد العزيز البمبى خال اللاعب الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول، والكابتن ناصر الننى والد اللاعب الدولى محمد النني، وأميرة المحمدى شقيقة اللاعب الدولى أحمد المحمدى لاعب نادى أستون فيلا فى حفل افتتاح المسرح، والذى سيشهد تكريم الرياضيين من أبناء محافظة الغربية والذين حققوا نجاحات كبيرة فى الألعاب الفردية والجماعية فى البطولات العالمية والأفريقية والعربية وعلى مستوى الجمهورية.

ومن بين المكرمين شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، محمد صبحى حارس مرمى منتخب الشباب، واللاعبون محمد صلاح وأحمد المحمدى ومحمد الننى أبناء محافظة الغربية، وعمر عبد الله لاعب نادى غزل المحلة فى عصرها الذهبى، خالد عيد المدير الفنى لنادى غزل المحلة، ولاعبى نادى 23 يوليو.

ذوى الهمم يخطفون الأنظار بفقرة فرح العريس بمسرح 23 يوليو بالمحلة

خطفت فرقة الفنون الشعبية لذوى الهمم بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية الأنظار بالفقرات الفنية التى قدموها على خشبة مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، والذى تم افتتاحه مساء اليوم بعد توقف استمر 27 عاما.

وقدم فريق ذوى الهمم عروضا فنية ألهبت حماس الحضور على رأسهم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والشعبية، وقدمت الفرقة عرضا فنيا فرح بلدى لعريس وعروسة على أغنيه الفنانة فاطمه عيد، وتفاعل الحضور معهم بالتصفيق الحار، إعجابا بما قدمه هؤلاء الشباب من عرضا رائعا. وحرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ على تكريم الأطفال لأدائهم المتميز فى تقديم العرض الفني.

أسوان تتسلح ضد الأوبئة بأحدث سيارة تعقيم فى مصر.. تكلفتها 5,5 مليون جنيه

تواصل الحكومة فى مصر جهودها لمكافحة العدوى ومواجهة الأمراض المعدية والفيروسات المتنقلة وتشدد إجراءاتها فى ذلك من خلال إعلان حالة الطوارئ فى المستشفيات عامة ومستشفيات الحميات خاصة، بجانب تشديد الرقابة الوقائية بالحجر الصحى على منافذ السفر والموانئ والمطارات الدولية، فى ظل انتشار مرض "الكورونا" الجديد بدولة الصين وعدد من دول العالم.

محافظة أسوان لم تغيب عن هذا المشهد حيث استقبلت المحافظة أحدث سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، والتى يتجاوز سعرها 5,5 مليون جنيها، فى إطار الإجراءات الاحترازية الجارية التى تقوم بها الدولة لتحقيق أعلى درجات التأمين الطبى للأمراض المعدية وبناءاً على التنسيق والتعاون الذى تم بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

خدمات جديدة ومشروعات لخدمة أهالى "الحسنة" بوسط سيناء

يشهد مركز "الحسنة" بوسط سيناء، جهودا حكومية متواصلة لتوفير خدمات للأهالى يقدمها مجلس المدينة، واستمرار أعمال إنشاءات لمشروعات فى مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية للقرى .وقال المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة لـ"اليوم السابع"، إن آخر ما شهده المركز من خدمات مقدمة للأهالى، فتح مسار طريق بطول 24 كيلو مترا، كان مغلقا لفترة طويلة بسبب تراكم أكوام الرمال المتطايرة عليه، وساهم فى هذا الإنجاز المهم مجلس مدينة الحسنة بما يملكه من معدات وسيارات نقل وجهات معاونة أخرى .

وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن هذا المسار هو جانب من طريق يربط بين "العوجة وقرية بغداد وقرية الجفجافة وصولا للإسماعيلية"، وهو أحد أهم محاور المرور بوسط سيناء، وكانت الرمال تعيق السير على أحد جانبيه بمناطق متفرقة تشغل امتداد يصل لنحو 14 كيلو وتتركز ابتداء من منطقة "الحمة"، وتمكنت معدات مجلس المدينة خلال 10 أيام من سحب الرمال من على مسار يصل أطول 17 كيلو، وبقية المسافة تم التعامل معها بمعدات مقاولين من جهات أخرى.