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آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الجمعة، 07 فبراير 2020 01:47 م
آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران الزهايمر
كتبت رباب فتحى

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عكس العلماء مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران من خلال إصلاح خلاياهم المناعية ، في عمل يأملون أن يساعد يومًا ما مرضى الزهايمر وغيره من أشكال أمراض الخرف، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

 

وقالت المجلة إنه يُعتقد أن قدراتنا الإدراكية تتراجع مع تقدم العمر بسبب التغيرات فى أدمغتنا، مثل انخفاض المادة الرمادية، وكذلك الآثار المحتملة للأدوية والمشاكل الصحية.

 

ركزت الدراسة الأخيرة على نوع من الخلايا المناعية تسمى المجموعة 2 من الخلايا اللمفاوية الفطرية (ILC2s) ، والتى تساعد على إصلاح أجزاء من الجهاز العصبى المركزى مثل الحبل الشوكي.

 

في أدمغة الفئران الشابة - من عمر شهرين إلى ثلاثة أشهر - وما فوق - من عمر 18 إلى 22 شهرًا، وجد الباحثون ILC2s التي تم جمعها في جزء من الدماغ يسمى الضفيرة المشيمية، وهي بنية متخصصة لحاجز الدماغ. يقع هذا بالقرب من الحصين ، وهو مفتاح التعلم والذاكرة.

 

في الفئران الأكبر سنا، اكتشف فريق من علماء المناعة وعلماء الأعصاب خمسة أضعاف ILC2s بالمقارنة مع الفئران الأصغر سنا، وأن هذه الخلايا كانت أقل نشاطا في الفئران الأكبر سنا.

 

ثم استخدم الفريق جزءا خاصًا لاستعادة نشاط ILC2 غير النشط في الفئران الأكبر سناً ، ووضع الحيوانات من خلال سلسلة من الاختبارات لمعرفة ما إذا كانت مهاراتهم المعرفية قد تحسنت – وبالفعل تحسنت.

 

كما وجد العلماء مجموعة من ILC2s في الضفيرة المشيمية في تشريح دماغ البشر الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

 

وقالت كريستين ل. زولواجا من كلية ألباني الطبية ، المؤلفة المشاركة في البحث المنشور في مجلة الطب التجريبي ، لمجلة نيوزويك أن دراستها هي الأولى التي تحدد خلايا ILC2 في الضفيرة المشيمية. وقالت: "اكتشفنا أيضًا أن هذه الخلايا تتراكم مع تقدم السن. ومن المثير للدهشة أن هذه الخلايا العصبية المتقلبة المرتبطة بالشيخوخة قادرة على تحسين فسيولوجيا الدماغ وتقليل التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة".


الشيخوخة

الزهايمر

مشكلات التقدم في العمر

الذاكرة

امراض الخرف

اليوم السابع بلس

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