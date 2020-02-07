آبى أحمد يعلن استعداد إثيوبيا لاستضافة قمة الاتحاد الإفريقى 33

كتب محمد تهامى زكى

أكد أبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، استعداد بلاده لعقد قمة الاتحاد الإفريقى، الثالثة والثلاثون، المقرر عقدها يومى 9 و10 فبراير الجارى، مؤكدا أن أديس أبابا هى ثالث أكبر مركز دبلوماسى فى العالم، مطالبا الشعب الإثيوبى حسن استقبال ضيوف القمة.





وقال أبى أحمد، عبر حسابه على تويتر: "ستعقد قمة الاتحاد الإفريقى الثالثة والثلاثون فى أديس أبابا فى الفترة من 9 إلى 10 فبراير 2020، لقد استعدت أديس أبابا عاصمة إفريقيا، ثالث أكبر مركز دبلوماسى فى العالم ومقر الاتحاد الأفريقى، للترحيب بضيوفها".





وأضاف أحمد: "إثيوبيا هى رمز وقوة رائدة لاستقلال إفريقيا، مفيدة فى وضع حجر الأساس للأفارقة لتشكيل اتحاد قوى"، مضيفا: "عندما يأتى أخواتنا وإخواننا الأفارقة إلى إثيوبيا لا يشعرون أنهم يأتون إلى بلد آخر، إنهم يأتون إلى بلادهم، لأنهم يتجمعون فى أرضهم ويمشون بين شعوبهم".





وتابع أبى أحمد: "من أجل نجاح قمة الاتحاد الأفريقى، أطلب من سكان أديس أبابا الحفاظ على الضيافة الإثيوبية للضيوف"، مضيفا: "أدعو جميع الإثيوبيين إلى بذل قصارى جهدهم فى التعاون حتى نهاية المؤتمر".

وفى نفس السياق، كشف أسامة عبد الخالق سفير مصر فى أثيوبيا، عن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الدورة العادية الـ 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى يومى 9 و10 فبراير الجارى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يلتقى الرئيس مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والضيوف الدوليين البارزين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى سوف يترأس الجلسة المغلقة فى أول أيام القمة لعرض التحديات التى تقف أمام تقدم القارة السمراء .





وقال سفير مصر فى أثيوبيا، فى لقاء خاص على قناة اكسترا نيوز، بعد الجلسة المغلقة هناك جلسة مفتوحة يحضرها الرئيس الفلسطينى محمود عباس أو من ينوب عنه، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، مؤكدا أن الرئيس يلقى كلمته الختامية لعرض حصاد الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى خلال العام المنصرم .





وانطلقت اجتماعات الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، صباح أمس الخميس، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "برئاسة مصرية... بدء أعمال اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى... وزير الخارجية ⁧سامح شكري⁩ يلقى الكلمة الافتتاحية للاجتماعات".

ويترأس شكرى الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى يومى 9 و10 فبراير 2020.

وتناقش اجتماعات المجلس التنفيذى عدة موضوعات؛ من أهمها: أنشطة الاتحاد الأفريقى وأجهزته، وموضوع عام 2019 "اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا"، وكذلك المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة بموضوع عام 2020 "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية فى أفريقيا"، فضلاً عن مناقشة التقرير الخاص بالتقدم المحرز اتصالاً بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتكتسب القمة أهمية خاصة على ضوء ما ستشهده من تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقى من مصر إلى جنوب إفريقيا، حيث عملت القاهرة خلال عام رئاستها للاتحاد فى 2019 مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات؛ أبرزها التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية.