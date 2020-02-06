9 طرق فعالة لمنع خطر الإصابة بسرطان الثدى.. أهمها الرضاعة الطبيعية

كتبت أمل علام

يعد سرطان الثدي، أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم، يحدث عادة عندما يكون هناك نمو غير طبيعي لخلايا سرطان الثدي التي تنقسم بمعدل أسرع، وتبدأ في التراكم لتشكيل كتلة في الثدي، وأثبتت الدراسات الحديثة أن هناك طرق قادرة على منع الإصابة بسرطان الثدى.

يقدم موقع" boldsky" أهم الطرق التي قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي:



تناول الأطعمة النباتية

1. تناول الأطعمة النباتية..

قد يساعد تناول الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية التي تحتوي على مركبات الفلافونويد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، أنواع الفلافونويد الفرعية التي تسمى الفلافونول والفلافون لديها القدرة على تنظيم انقسام الخلايا، ووقف نمو خلايا سرطان الثدي.



سرطان الثدى

أظهرت دراسة وجود علاقة بين الفلافونويد وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث، تناول الأطعمة النباتية مثل الباذنجان، والكرفس،والفلفل، والطماطم، والقرنبيط، والتفاح والكمثرى.



الرضاعة الطبيعية

2. الرضاعة الطبيعية..

إذا كانت الأم ترضع من الثدي لأكثر من عام، فهناك فرص أقل للإصابة بسرطان الثدي، أحد الأسباب أن حليب الثدي يحتوي على ألفا لاكتالبومين وحمض الأوليك مما يحد من قدرة خلايا ورم الثدي على التصرف بشكل غير طبيعي.



ممارسة التمارين الرياضية

3. كن نشيطًا..

تلعب التمارين الرياضية دورًا رئيسيًا في علاج سرطان الثدي، حسب الدراسة، يمكن أن يساعد النشاط البدني في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تتراوح بين 25 و 30%، يجب ممارسة النشاط البدني المعتدل يوميًا لمدة 45 -60 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام في الأسبوع.



منع التدخين

4. الإقلاع عن التدخين..

وجدت الدراسات، أن هناك صلة بين التدخين وخطر الاصابة بسرطان الثدي لدى النساء، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، فإن النساء اللاتي كن يدخن لأكثر من 20 عامًا والنساء اللاتي بدأن التدخين قبل 5 سنوات من الحمل قد تعرضن بشكل عام لخطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 35% مقارنة بالنساء اللاتي لم يدخن.

5. الحفاظ على وزن الجسم..

الحفاظ على وزن صحي، هو المهم إن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وخاصة إذا كانت المرأة تعاني من زيادة الوزن بعد بلوغ سن اليأس، حيث أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة تؤدى إلى تقليل الدهون بفعالية.

6. الحد من تناول الكحول..

شرب الكحول بشكل مفرط، يمكن أن يزيد من خطر الاصابة بسرطان الثدي، تم ربط النساء اللاتي يتناولن من 5 إلى 14.9 أكواب يوميًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقًا لدراسة في المجلة الطبية البريطانية.

7. تجنب حبوب منع الحمل..

النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل غالباً ما يكون لديهن خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي. وفقا لدراسة، فإن النساء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللاتي لم يستخدمن حبوب منع الحمل، حتى بعد التوقف عن تناول الحبوب، فإن النساء اللاتي تناولن حبوب منع الحمل لأكثر من 5 سنوات لا يزال لديهن خطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي.



العلاج بالهرمونات

8. الحد من العلاج بالهرمونات البديلة..

العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، النساء اللاتي يستخدمن العلاج بالهرمونات المركبة لأكثر من 3إلى 5 سنوات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.



الفحص بالاشعة

9. الخضوع للفحص..

يمكن أن يساعد فحص سرطان الثدي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، يمكن للفحص أن يساعد في منع المراحل المبكرة من سرطان الثدي مما يجعل علاجه أسهل.