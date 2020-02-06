سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

7 وفيات بسبب تفشى حمى الكونغو فى مالى

الخميس، 06 فبراير 2020 02:19 م
7 وفيات بسبب تفشى حمى الكونغو فى مالى حمى الكونغو
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مسئول من الحكومة الإقليمية أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في تفشي حمى القرم والكونغو النزفية والمعروفة أيضًا باسم "حمى الكونغو" في قرية بوسط مالي.

حمى الكونغو
حمى الكونغو

وقال "ياكوبا مايغا" ، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية لمنطقة موبتي الوسطى ، إن راعياً أصيب بالمرض من ثور في قرية ساموا في أواخر يناير الماضى.وقال المسئول إنه عولج لكن المرض ظهر مرة أخرى في 1 فبراير وأصاب 14 شخصا وقتل خمسة، وتوفي مريضان آخران أثناء نقلهما إلى مدينة سيفاري ، بوسط مالي لتلقي العلاج.

وقال "مايغا" في اشارة الى الفيروس القاتل الذي يشبه السارس والذي يجتاح الصين حاليا "الامر مختلف بالنسبة لفيروس كورونا."وتعتبر حمى الكونغو مرض فيروسي ينقله القراد ويسبب نزيفًا حادًا ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وغالبًا ما يصاب الأشخاص بعد ملامسة دم الحيوانات المصابة ، وغالبًا بعد ذبح الماشية، ويمكن للبشر على اتصال وثيق جدًا مع بعضهم البعض نقل المرض.

وقال وزير الصحة "ميشيل سيديبي" لوكالة فرانس برس "انه مرض نادر في مالي، وكانت هناك حالات قبل حوالي 10 سنوات".

يستعد مسئولو الصحة لـ "مهمة تحقيق في المنطقة بدعم من قوات الأمن" ، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة اليوم، والذي شاهدته وكالة فرانس برس.

ومع ذلك ، قال مسئول في موبتي إن فريق تقصي الحقائق لم يغادر بعد يوم الأربعاء، وتتعرض منطقة موبتي في مالي لهجمات منتظمة ، حيث يتصاعد الصراع بين المسلحين والحكومة والقوات الأجنبية في المنطقة.

وتعود جذور العنف إلى تمرد عام 2012 في شمال مالي ، والذي امتد منذ ذلك الحين إلى وسط البلاد ، وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

 

 


حمى الكونغو

الكونغو

وفيات حمى الكونغو

الحمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 7 أشخاص فى هجوم لميلشيا "ماى ماى" شرقى الكونغو الديمقراطية

الأحد، 02 فبراير 2020 01:17 م

مقتل العشرات على أيدي مسلحين في شرق الكونغو الديمقراطية

السبت، 01 فبراير 2020 03:45 م

مقتل 21 مدنيا فى هجوم نفذه مسلحون بالكونغو الديمقراطية

الجمعة، 31 يناير 2020 05:13 م

أفريقيا × أسبوع.. مقتل 36 شخصًا فى هجمات شنها متمردون فى الكونغو الديمقراطية.. الجزائر ترفض خطة ترامب للسلام.. الاستخبارات الصومالية تفكك خلية إرهابية فى مقديشيو.. مصر: مفاوضات واشنطن حول سد النهضة مستمرة

الجمعة، 31 يناير 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة