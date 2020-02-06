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الخميس، 06 فبراير 2020 08:24 ص
خالد صلاح
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68% من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 08:04 ص
68% من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا الاستطلاع

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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تؤيد تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا؟، أيد غالبية القراء تأجيل الدراسة، حيث أيد 68% من القراء التأجيل الدراسة، بينما رفض 32% منهم تأجيلها.
 
وتقدم بعض نواب مجلس النواب بطلبات تأجيل الدراسة، حيث تقدم النائب سليمان العميرى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن تأجيل الدراسة بمحافظة مطروح على وجه الخصوص لمدة أسبوعين، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروسات خاصة فى ظل الظروف الراهنة، ولمزيد من الاطمئنان من قبل أولياء الأمور على أبنائهم فى ظل الأوضاع الحالية.
 
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، أن مصر خالية من فيروس كورونا والجميع يعلم الجهد المبذول فى هذا الصدد، وجهود القيادة السياسية والتى تمثلت فى إجلاء المصريين المتواجدين فى الصين خلال ساعات قليلة، وحزمة الإجراءات الوقائية والحماية التى اتخذتها الوزارة فى الداخل لمنع وصول الفيروس، ومن باب أولى أن يتم تأجيل الدراسة.
 
 وأشار عضو مجلس النواب بمطروح، إلى أن التأجيل يأتى فى ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية فى مصر، خاصة وأن التجمعات فى المدارس قد تكون مناخا خصبا لتسربه بأى شكل، وهو ما سيكون خطرًا كبيرًا على المجتمع، وان التأجيل لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسى، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلًا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الاجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس.

كورونا

فيروس كورونا

تأجيل الدراسة

البرلمان

اليوم السابع بلس

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