سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

5 مايو.. الحكم على متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشاب بحلوان

الخميس، 06 فبراير 2020 12:23 م
5 مايو.. الحكم على متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشاب بحلوان محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، جلسة 5 مايو المقبل للحكم على متهمين بإحداث عاهة مستديمة بمواطن وحيازة أسلحة بيضاء بحلوان.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي،  ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسي و عمر عاشور.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "م.أ"، و "إ. أ"، تهمة إحداث عمداً بالمجني عليه " أ.ر" الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل زوالها تقدر ب15% ، بأن قام المتهم الأول بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواه" مسددا له عدة طعنات، حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة ممسكاً بسلاح أبيض "كذلك" ليشد من أزر المتهم الأول.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح أو ضرورة عملية.
 
وحددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.
 
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
 
 كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

مشاجرة

عاهة مستديمة

احداث عاهة

السجن المشدد

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة