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5 شروط للانضمام لأحدث مؤشرات البورصة المصرية EGX70 EWI

الخميس، 06 فبراير 2020 01:00 ص
5 شروط للانضمام لأحدث مؤشرات البورصة المصرية EGX70 EWI البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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دشنت البورصة المصرية، مؤشرًا جديدًا EGX70 EWI متساوى الأوزان، لقياس أداء أفضل 70 شركة فى البورصة المصرية من حيث قيمة السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30، وإلغاء المؤشر الحالى EGX70، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية فى مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية، ويشترط للانضمام للمؤشر

أولاً: طبيعة الأوراق المالية المكونة للمؤشر

يشتمل المؤشر على الأسهم العادية فقط، أما الأسهم الممتازة والسندات والأوراق المالية الأخرى مثل صناديق الاستثمار فلا يتضمنها المؤشر.

ثانياً: السيولة

يعتبر السيولة المعيار الأساسى لاختيار الشركات المكونة للمؤشر حيث يتم ترتيب الشركات، وفقًا لقيمة التداول لآخر 6 أشهر، قبل تاريخ المراجعة الدورية، وذلك بعد استبعاد قيمة الصفقات.

ثالثًا: عدد أيام التداول على الورقة المالية

يشترط لانضمام الشركة للمؤشر أن يتم التداول على أسهمها فى 65% من عدد أيام التداول خلال آخر 6 أشهر قبل تاريخ المراجعة الدورية، وفى حالة الأوراق المالية المقيدة حديثًا بين فترتى المراجعة الدورية، يشترط تداول الورقة المالية 75% من عدد أيام التداول منذ بدء التداول عليها.

رابعًا: نسبة التداول الحر

يشترط ألا تقل نسبة التداول الحر عن تلك النسبة المنصوص عليها فى البند رقم 3 من المادة رقم 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتمثل نسبة التداول الحر عدد الأسهم المتاحة غير المملوكة لمساهم رئيسى والمتاحة للتداول، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق بالبورصة المصرية.
 
وتتم مراجعة نسبة التداول الحر بواسطة إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، الأمر الذى يتطلب التنسيق والمتابعة مع الشركات المقيدة، وقد ألزمت قواعد القيد الجديدة الشركات المقيدة بإخطار إدارة الإفصاح بهيكل المساهمين 4 مرات فى العام، آخر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر.

خامسًا: الشركات المتداولة بالعملة الأجنبية

تم السماح بإضافة الشركات المتداولة بالعملة الأجنبية ضمن مكونات مؤشرات البورصة المصرية، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس على أن تقوم أسعارها بالجنيه المصرى.
 
وتستبعد من قائمة الشركات الأكثر نشاطًا بدون صفقات الشركات التالية: الشركات التي تمارس تعديات متكررة أو مخالفات جوهرية جسيمة على قواعد القيد والإفصاح بالبورصة المصرية يتم عرض موقفها على لجنة المؤشرات لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه انضمام الشركة للمؤشر.
 

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مؤشر متساوى الاوزان

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