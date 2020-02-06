16 فبراير.. انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان فى الفترة من 16 فبراير الحالى حتى 19 من نفس الشهر. يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان من أجل استمرار الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

الجدير بالذكر أن التطعيم لجميع الأطفال المصريين، وغير المصريين المقيمين بمصر من عمر يوم حتى 5 سنوات، وسيتم التطعيم باستخدام الطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ، والمستهدف التقديري للحملة هو تطعيم مليون طفل تقريبا من عمر يوم إلى 5 سنوات، فيما قُدر عدد الأفراد المشاركة في الحملة بنحو 5 آلاف فرد.

وذلك من خلال فرق متحركة من عمارة إلى آخرى إضافة إلى فرق ثابته في مكاتب الصحة والميادين الكبرى ومحطات القطار والأتوبيس وأماكن التجمعات، في الأماكن الريفية من خلال فرق متحركة من منزل الى منزل وفرق ثابته في الوحدات وبعض الأماكن المميزة ذات التردد العالي.

ووجه مكى، جميع العاملين بقطاع الطب الوقائي بالمديرية والإدارات المختلفة ببذل كل الجهد لإنجاح الحملة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

يذكر بأن أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية خلال شهر فبراير 2020 .

وأشار مكي إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مستشفيات الإحالة ومراكز علاج الأورام بالمحافظة، والكشف المبكر عن الضغط والسكر والسمنة والتقييم للمرضى وتلقي العلاج والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات بعمر الإنجاب.