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وكالة الطاقة الذرية تؤكد عدم اتخاذ إيران خطوات جديدة تنتهك الإتفاق النووى

الخميس، 06 فبراير 2020 06:00 ص
وكالة الطاقة الذرية تؤكد عدم اتخاذ إيران خطوات جديدة تنتهك الإتفاق النووى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رويترز

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قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إن إيران لم تتخذ خطوات جديدة تمثل انتهاكا لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك منذ تخلت الشهر الماضي عن كل القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق.وقال المدير رفاييل جروسي ، أمس الأربعاء ، في أول زيارة رسمية لواشنطن منذ تولى منصبه في ديسمبر الماضى ، "بعد الخطوة الخامسة، لم يحدث أي استئناف". وأضاف "هم بالطبع مستمرون في التخصيب".

كانت إيران قد بدأت في يوليو تخزين كمية من اليورانيوم منخفض التخصيب تزيد عن المنصوص عليه في الاتفاق النووي في أول خرق من خمسة خروقات أعلنتها ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة تسببت في خنق صادراتها النفطية والإضرار باقتصادها.

وقال جروسي ، إنه ناقش البرنامج النووي الإيراني يوم الثلاثاء ، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكنه أحجم عن ذكر التفاصيل.

وقال خلال مشاركته في فعالية نظمها معهد للأبحاث ، أمس الأربعاء ن إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في متابعة البرنامج النووي الإيراني.

 

 


ايران

وكالة الطاقة الذرية

الاتفاق النووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

امريكا

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