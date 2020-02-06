وزير العدل: منظمات المجتمع المدنى شريكا للحكومة فى تنمية وتطوير الخدمات

كتب إبراهيم قاسم

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل صباح اليوم، مجمع خدمات الشهر العقارى والتوثيق بمدينة العاشر من رمضان فى حضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ويضم المبنى ثلاث وحدات الأولى مكتبا للتوثيق والثانية مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد وفقا لقانون 27 لسنة 2018، والوحدة الثالثة مركز تدريب للعاملين على الأنظمة التقنية المستحدثة بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، والمستحدث من القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

ويعد مجمع الخدمات جديد بالكامل سواء من الناحية الأنشائية أو التقنية أو من حيث الخدمات المقدمة، حيث خصصت وزارة الإسكان الأرض التي تم تشييد المبنى عليها بمساحة 1000 متر مربع، وقامت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بتجهيز المبنى إنشائياً، ويخدم المجمع مدينة العاشر من رمضان بالكامل، وتتميز جميع وحدات المجمع بأنها تعمل وفق سمات التقنية الحديثة من ميكنة كافة الإجراءات بالكامل، كما أن مكتب التوثيق يعمل بنظام الشباك الواحد وهو آلية عمل تتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التى كان يعاني منها المواطن سابقا، كما أنه مزود بكافة وسائل التكنولوجية المساعدة مثل بصمة الأصبع والنداء الآلي مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين، كما أن مأمورية الشهر العقارى تعمل طبقا للقواعد والإجراءات المقررة، بالقانون رقم 27 لسنه 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام قانون الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى ألزم مكاتب الشهر باتباع مجموعة من التيسيرات الإجرائية للمساهمة فى الاسراع في إجراءات شهر التصرفات العقارية فى شأن الاراضى والوحدات الداخلة فى نطاق هذه الاماكن جغرافياً، فضلا عن ربط هذه الاجراءات بقيود زمنية تلتزم بها مكاتب الشهر، واهمها اصدار قرارها بشأن طلبات الشهر المقدمة اليها خلال خمسة عشر يوم.

وأشاد المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتعاون البناء بين الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة الشرقية والمجتمع المدنى ممثلا في جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، موضحا أن منظمات المجتمع المدنى شريكا للحكومة فى تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.