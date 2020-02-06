وزير الخارجية الأمريكى يلتقى الرئيس الفنزويلى المؤقت

وكالات

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم فى واشنطن الرئيس الفنزويلى المؤقت خوان غايدو.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ناقش الجانبان خلال اللقاء الزيارة الدولية الناجحة للرئيس المؤقت غايدو واجتماعاته العديدة في واشنطن.

كما بحثا الطرق التي يمكن للجهات الفاعلة الديمقراطية والشركاء الدوليين من خلالها فتح الطريق أمام حكومة انتقالية مسؤولة عن الإشراف على انتخابات الرئاسة والانتخابات الوطنية الحرة والنزيهة.

واتفقا على مضاعفة الجهود لتزويد الشعب الفنزويلي بما طالب به لسنوات، من وضع حد لديكتاتورية مادورو، واستعادة الديمقراطية والازدهار الاقتصادي والكرامة لشعب فنزويلا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده الثابت لقيادة فنزويلا الديمقراطية.

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في التحالف الدولى، أكدوا التزامهم بتعزيز الحرية الدينية، ومواجهة الاعتداءات والانتهاكات بحق الحرية الدينية في كل مكان.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :" أعادت الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف الدولي للحريات الدينية تأكيد التزامها بتعزيز الحرية الدينية، في إعلان المبادئ الذي تم نشره، متعهدين بالاعتراض ومعارضة جميع الاعتداءات أو الانتهاكات على الحرية الدينية، في كل مكان".