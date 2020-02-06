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وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما

الخميس، 06 فبراير 2020 01:22 م
وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما عمرو طلعت وزير الاتصالات
المنصورة هبة السيد

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قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقهما عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بافتتاح مكتبي بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما وتحويلهما إلي مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية للمواطنين.
 
وقال عصام الصغير إن هذا الافتتاح يأتي في اطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري والتي تهدف الي تحويل مكاتب البريد الي مراكز خدمات بريدية متكاملة تقدم جميع الخدمات الحكومية الالكترونية، بالإضافة الي الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية للمواطنين بكل سهولة ويسر. 
 
وأشار إلي أن مكاتب البريد أصبحت تقدم جميع الخدمات بكل كفاءة بعد تطويرها وتحويلها إلي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الانظمة والحلول التكنولوجية المتطورة بهدف احداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور والحصول علي شهادة براءة الذمة واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي، وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة الى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى.
 
الجدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد بمحافظة الدقهلية يبلغ 269 مكتب بريد منتشرة على مستوي المحافظة كما ان مكتب بريد طلخا الذي تم افتتاحه اليوم يخدم أكثر من 70 ألف مواطن، ويعمل به موظفين مدربين على أعلى مستوي لتقديم جميع الخدمات للعملاء بكفاءة عالية ومكتب بريد جدلية يخدم ما يقرب من 40 ألف مواطن ويقدم جميع الخدمات البريدية للمواطنين على مدار اليوم.

وزير الاتصالات

المنصورة

الدقهلية

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مراكز الخدمات البريدية

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