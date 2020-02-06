وزير الاتصالات يعلن طرح ثلاث حزم من خدمات التحول الرقمى نهاية الربع الأول من 2020

المنصورة هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على هامش زيارته لمدينة المنصورة، إن الزيارة تهدف لمتابعة كافة عناصر مشروع مصر الرقمية والتى تطلع الحكومة بها حيث تم البدء بتفقد مكاتب البريد المصري المتطورة وفروع الشركة المصرية للاتصالات وفتح مزيد من منافذ ها بالإضافة إلى تفقد أعمال حفر وتوصيل كابلات الألياف الضوئية للمبانى الحكومية بمحافظة الدقهلية.

وكشف الوزير خلال زيارته لجامعة المنصورة بحضور محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار والدكتور أشرف عبد الحفيظ رئيس جامعة المنصورة، إنه سيتم إطلاق 3 حزم من خدمات التحول الرقمى نهاية الربع الأول من العام وهم خدمات بلتموين و التوثيق الالكترونى و المرور مشيرا الىانه سيتم توصيل 5 آلاف مبنى حكومى فى المرحلة الاولى من التحول الرقمى بالدولة.

كان تقرير سابق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف عن تحقيق القطاع ناتج محلى يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% فى عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% فى عام 2017/2018".

كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموًا، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه فى عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% في عام 2017/2018.

وبلغ إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار فى عام 2017/2018 وتم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال الفترة نفسها فى العام السابق، وبلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليارا و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال الفترة نفسها فى العام السابق.