وزير الاتصالات يشهد مد كابلات الألياف الضوئية بمدينة المنصورة.. فيديو

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، عملية مد كابلات الألياف الضوئية بأحد المواقع بمدينة المنصورة، وذلك على هامش افتتاح وتفقد عددا من المشروعات التكنولوجية بالمحافظة، من بينها سنترالات ومكاتب بريد.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بعمليات التحول الرقمى بمد كابلات الألياف الضوئية بجميع المحافظات لتحسين جودة نقل البيانات.

وكابلات الألياف الضوئية هى وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الأداء، وتستخدم عادة فى شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الانترنت والتلفزيون والهاتف فى العالم، لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء، ويمكن أن تصل لـ20 جيحابت فى الثانية فى بعض أنواع الكابلات وفقا لبعض تقارير.

كان تقرير سابق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف عن تحقيق القطاع ناتج محلى يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% فى عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% فى عام 2017/2018.

كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموًا، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه فى عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% في عام 2017/2018.

وبلغ إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار فى عام 2017/2018 وتم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال الفترة نفسها فى العام السابق، وبلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليارا و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال الفترة نفسها فى العام السابق.