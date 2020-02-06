وزير الاتصالات يتفقد مراحل العمل في موقعين لتنفيذ أعمال البنية التحتية

كتبت هبة السيد

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقهما المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات بافتتاح منفذ خدمة عملاء المنصورة التابع للمصرية للاتصالات، وذلك لتقديم كافة خدمات الاتصالات المتكاملة وخدمات الدعم الفني لخدمة ما يقرب من 700000 عميل، جاء ذلك خلال زيارة السيد الوزير لمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وخلال الزيارة اطلع الدكتور عمرو طلعت على خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها المركز للمواطنين والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلى والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة الى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول.

كما قام الدكتور عمرو طلعت والمحافظ بزيارة موقعين لمد كابلات الألياف الضوئية للاتصالات لتفقد أعمال البنية التحتية التي تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات في هذين الموقعين، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية التي تتم بالمحافظة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين الكترونياً. وذلك في اطار الوصول الى "مصر الرقمية"، حيث من المقرر أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط 33 الف مبنى حكومي بالألياف الضوئية في كل محافظات الجمهورية بتكلفة اجمالية تصل الى 5.5 مليار جنيه من موازنة الدولة، وذلك في مدة تصل إلى 36 شهر.

الجدير بالذكر أن عدد السنترالات بمحافظة الدقهلية يبلغ 14 سنترال رئيسي و149 سنترال فرعي وتضم 39 مكتب مبيعات و124مكتب مبيعات سريعة، ويصل عدد عملاء الصوت الأرضي نحو 617208 عميل، وعدد عملاء الانترنت 453353 عميل.