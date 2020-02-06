وزير الإسكان يتفقد المستشفى الجامعى سعة 200 سرير بمدينة العاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

عقب افتتاحه لمجمع خدمات الشهر العقاري المطور بمدينة العاشر من رمضان، مع وزير العدل، ومحافظ الشرقية، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد مشروع إنشاء المستشفى الجامعى، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك برفقة قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه الوزير بالتواصل مع الجامعة، لبدء توريد التجهيزات اللازمة، للانتهاء من تنفيذ المشروع فى أسرع وقت، لتقديم خدمة طبية متميزة لسكان مدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المستشفى الجامعي بسعة 200 سرير، بإجمالي مساحة 5.68 فدان، وتضم، مبنى رئيسيا بمساحة 5000 م2 مكون من 6 أدوار، ومبنى تعليميا بمساحة 1500 م2 مكون من دورين، وبلغت نسبة انجاز المشروع 70 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ شهر يونيو المقبل.

وأشار إلى أن المستشفى سيقدم خدمة طبية متميزة لسكان المدينة، التى تشهد حاليا نموا غير مسبوق.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد افتتحوا مجمع خدمات الشهر العقاري المطور الجديد، بمدينة العاشر من رمضان.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن افتتاح مقر الشهر العقاري بمدينة العاشر من رمضان، يأتى فى إطار جهود وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، لتوفير وتشغيل جميع المنشآت الخدمية بالمدن الجديدة، وإتاحة جميع الخدمات لسكان تلك المدن.

وتجول وزيرا الإسكان والعدل ومحافظ الشرقية، بمقر مجمع خدمات الشهر العقاري، واستمعوا إلى شرح من المسئولين عن الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أشار وزير الإسكان إلى أن مقر الشهر العقاري، بمساحة 960 م٢، كاملة التشطيب، بالدور الأول علوى، بالمبنى التجاري الإداري المقام على قطعة الأرض رقم (5/7)، بالمحور الشرقي للخدمات، بالمرحلة الرابعة، أمام الحى (16).

وأوضح وزير الإسكان، أنه سبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص عدد من المقار بـ6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - الفيوم الجديدة - السادات - أسيوط الجديدة)، وذلك بنظام نقل الأصول لصالح وزارة العدل، لإنشاء مكاتب للشهر العقارى بتلك المدن.