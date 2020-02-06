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وزير الإسكان يتفقد إنشاءات مستشفى "العاشر من رمضان" الجامعى (صور)

الخميس، 06 فبراير 2020 01:44 م
وزير الإسكان يتفقد إنشاءات مستشفى "العاشر من رمضان" الجامعى (صور) وزير الإسكان يتفقد مستشفى العاشر الجامعى
الشرقية – فتحية الديب

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تفقد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، مشروع إنشاء مستشفى "العاشر من رمضان" الجامعي، والتي تُقام باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه.

ويُقام المشروع على مساحة 5.86 فدان، حيث يضم مبنى رئيسي على مساحة 5 آلاف متر مربع، يضُم ستة أدوار، بها 200 سرير خاص بالمرضى، فيما يضم المشروع كذلك مبنى تعليمي على دورين بمساحة 1500 متر مربع، بالإضافة إلى مسجد وخزانات وأماكن انتظار.

وتم إنجاز 70% من الأعمال اللازمة لإنشاء المستشفى الجديد، تمهيدًا لافتتاحها بصورة رسمية نهاية شهر يونيو من العام الجاري.

وشارك وزير الإسكان، وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الخميس، افتتاح مقر مصلحة الشهر العقاري الجديد بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان.

كان جهاز مدينة العاشر من رمضان، أعلن عن الانتهاء من بناء المول التجاري الجديد بين الحي الخامس عشر والسادس عشر بالمدينة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، حيث تم تسليم الدور الأول بالمول "علوي" إلى مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، لعمل مقر جديد متطور للشهر العقاري بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 8 ملايين جنيه

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وزير الإسكان يتفقد المستشفى الجديد

 

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افتتاح الشهر العقاري


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