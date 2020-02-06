وزيرة التضامن: إطلاق برنامج "وعى" لمحاربة ختان الإناث نهاية فبراير الجارى

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إطلاق برنامج "وعى" نهاية شهر فبراير الجارى، حيث يهدف لمحاربة التدخين، وتعاطى المخدرات، وختان الإناث. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية مصر الخير لمشروع " قيم وحياة"، الذى يهدف إلى رفع الوعى القيمى والأخلاقى للمواطنين، كما يهدف البروتوكول إلى ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لدى المواطنين، وتحقيق تنمية والتعامل مع الفقر متعدد الأبعاد.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المرحلة القادمة نستهدف ترسيخ القيم الإيجابية فى المجتمع، مشيرة إلى أن برامج الوزارة تحقق مردود إيجابى.





ووقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، اليوم الخميس، برتوكول تعاون، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع قيم وحياة والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في 27 محافظة.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية علي الكثير من برامج كان محوره الدعم المادي، مشيرة إلي أنه حان الوقت للاهتمام بالقوة الناعمة والسلوكيات الصحية، وذلك لاحداث ثورة إصلاح وتنمية في السلوكيات داخل المجتمع.

وشددت وزيرة التضامن، على ضرورة دعم وسائل الإعلام، لأنها شريك أساسى فى العمل، مطالبة بالتركيز على القيم الإنسانية داخل الرسائل الإعلامية التي يتم بثها، معربة عن سعادتها بالشراكة الجديدة مع مؤسسة مصر الخير، لاستكمال هذا البرنامج والتوسع فيه، موضحة أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمؤسسة فى العديد من المشروعات والمبادرات.

































