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وزيرة البيئة: إعداد مواقع فى مدينتى الصف والعاشر للتخلص الآمن من المخلفات

الخميس، 06 فبراير 2020 11:55 ص
وزيرة البيئة: إعداد مواقع فى مدينتى الصف والعاشر للتخلص الآمن من المخلفات اجتماع لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة
كتبت آية دعبس

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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبمشاركة مستشار وزير التنمية المحلية ورئيسى هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة وممثلى عدد من الوزارات المعنية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يهدف إلى الوقوف على ما تم تنفيذه من الخطوات التى تم الاتفاق عليها سابقا فيما يخص غلق المقالب العشوائية وإعادة تأهيلها، ضمن دور وزارة البيئة فى التخطيط الاستراتيجى والرصد والرقابة فى المنظومة الجديدة للمخلفات، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع المنظومة الجديدة حيز التنفيذ من أجل تحقيق مصلحة المواطن.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه خلال العام الماضى تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين على مجموعة من الإجراءات الخاصة لمواجهة مشكلة المقالب العشوائية سواء بالغلق الآمن وتحويلها لمناطق خدمية، أو إزالة التراكمات التاريخية ونقلها إلى مواقع محددة للتعامل الآمن معها.

وتضمن الاجتماع عرض الموقف البيئي الخاص بمقالب السلام والقطامية والوفاء والأمل والطوب الرملى وشبرامنت وأبو زعبل، وموقف الدراسات التي يتم اعدادها لتأهيل كل من مقلبى القطامية والسلام.

كما تم استعراض ما تم من خطوات خاصة بالإعداد لتجهيز مواقع (الصف - الكريمات) والعاشر من رمضان ليكونا مجمعين متكاملين للتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها سواء صلبة أو خطرة أو مخلفات هدم وبناء.

واستعرض المحافظون خلال الاجتماع التحديات والعوائق التي تواجه محافظاتهم فيما يخص رفع كفاءة منظومة النظافة والتغلب على التراكمات التاريخية والمقالب العشوائية، حيث وجهت وزيرة البيئة بسرعة دراسة تلك المشكلات وتكثيف أعمال الرصد للوضع البيئي للمقالب لاتخاذ اجراءات سريعة لحلها والتغلب عليها وقد تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية بين الجهات المعنية.

اجتماع لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة (1)
اجتماع لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة (1)

اجتماع لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة (2)
اجتماع لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة (2)

اجتماع لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة (3)
اجتماع لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة (3)

اجتماع لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة (4)
اجتماع لمناقشة الموقف البيئي للمقالب العشوائية ومدافن القمامة (4)

 


 

وزارة البيئة

مدافن القمامة

المخلفات

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