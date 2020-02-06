وزيرا الإسكان والتخطيط: مشروعات السكن والمياه والصرف احتياجات أساسية للمواطنين

‫كتب أحمد حسن ‬

‫عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 2020/2021، وذلك بحضور قيادات جميع القطاعات بوزارة الإسكان.‬

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‫وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحى، تمثل احتياجات أساسية للمواطنين، لتحقيق جودة الحياة لهم، حيث تهدف الوزارة إلى إتاحة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وكذا تحسين خدمات مياه الشرب، ورفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحى، ولا سيما بالمناطق الريفية، حيث تم رفع النسبة بالمناطق الريفية من 12% عام 2014 إلى نحو 38 % حالياً.‬

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و‫من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاعات الإسكان والمرافق، من أهم القطاعات العاملة بالدولة، ولها أولوية كبيرة فى الخطة الاستثمارية للدولة، لأن المشروعات التى تنفذها تلك القطاعات تحقق جودة الحياة للمواطنين، وهو ما يتماشى مع برنامج الحكومة، كما أنها توفر العديد من فرص العمل.‬

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‫وخلال اللقاء، استعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التى يجرى استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.‬

وكان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، قد عقد اجتماعاً مع بعثة البنك الدولى، التى تزور مصر حالياً، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، وذلك بحضور الدكتور سامر عزالدين، مستشار وزير الإسكان لإدارة المشروعات، والمجموعات التنسيقية التنفيذية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى الـ3 المعنية بتنفيذ البرنامج في مرحلته الأولى (الدقهلية، الشرقية، والبحيرة)، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الدقهلية، الشرقية، والبحيرة)، قدمت خلال الاجتماع عروضا لموقف تنفيذ خطط تحسين الأداء، مضيفاً أن شركات المياه والصرف المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى بالبرنامج، حققت القيم المُستهدفة لمؤشرات تحسين الأداء الخاصة بالعامين الماليين السابق والحالى، حيث يهدف البرنامج إلى توصيل خدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن بعثة البنك الدولى تزور مصر خلال الفترة من 2 – 6 فبراير الجارى، لمتابعة الأعمال التى تم إنجازها حتى الآن ببرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، ومن المقرر قيام بعثة البنك الدولى بزيارة محافظات المرحلة الثانية (المنوفية، الغربية، ودمياط) لمتابعة موقف تنفيذ البرنامج بها.