وزارة الرى تبحث الدراسات المتكاملة لشواطىء البحر المتوسط

كتبت أسماء نصار

عقدت اللجنة التوجيهية لصندوق المناخ الأخضر برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى والمشرف على مكتب الوزير ، وحضور قيادات الوزارة وممثلي الوزارات والجهات المعنية بصندوق المناخ الأخضر لاستعراض الأعمال المنفذة بشأن الدراسات المتكاملة لشواطىء البحر الأبيض المتوسط ، والتصديق على خطة التدريب في مجال حماية الشواطىء .



وقال عبد العظيم ، أن وزارة الموارد المائية والرى تولى اهتماما كبيرا بالمناطق الساحليه لوسط و شرق و غرب الدلتا والتى تضم محافظات ( بور سعيد – دمياط – الدقهليه – كفرالشيخ – البحيرة) والتى تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بالمخاطر الناجمه عن التغيرات المناخيه و إرتفاع منسوب سطح البحر نظراً لإنحفاض مناسيب الارض الطبيعة لتلك المناطق علاوة على هبوط سطح الأرض، حيث يتركز بها عدد كبير من السكان و الصناعات و البنية التحتية و الزراعه والسياحه ومشروعات التنمية علي إمتداد الاراضي الساحليه الشماليه المنخفضة، و تعتبر دلتا نهر النيل من الاراضي الزراعيه الخصبه التى يجب المحافظة عليها .



وحصلت مصر على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضرراً من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخبة وإرتفاع سطح البحر بطول حوالى 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلائم مع البيئة الطبيعة للمنطقةالساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات.



يذكر أن أهم أسباب التغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة تتمثل في الانبعاثات والاحتباس الحرارى وارتفاع درجات الحرارة التى تؤدى بدورها الى التغيرات المناخية التى تتسبب فى ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات مؤدية بذلك الى احتمالية غرق الاراضى المنخفضة بالدلتاوات التى تواجه تلك البحار والمحيطات وان منطقة الدلتا بمصر معرضة لتلك المخاطر.









