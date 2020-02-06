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وزارة البيئة تنتهى من 95% من أعمال تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة

الخميس، 06 فبراير 2020 10:43 ص
وزارة البيئة تنتهى من 95% من أعمال تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة
كتبت آية دعبس

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تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سير أعمال تحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح محافظة الشرقية إلى محطة وسيطة للمخلفات على مساحة 2780 متر مربع، حيث تم الانتهاء من 95% من أعمال البنية التحتية للمحطة، والتى أوشكت على الانتهاء لتكون أول محطة وسيطة بالمنطقة تخدم منيا القمح والمناطق المجاورة لها وتعمل على عدم عودة التراكمات مرة أخرى

 

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أصدرته منذ قليل، اليوم، الخميس، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، ويزة البيئة، كانت قد قامت بزيارتين خلال الفترة الماضية لموقع المحطة للوقوف على أعمال رفع التراكمات وانشاءات البنية التحتية، فى إطار مهام وزارة البيئة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، والتغلب على المقالب العشوائية ، وذلك فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في وضع منظومة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ، والبدء بالأماكن الاكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت

 

وقد قامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوضع خطة متكاملة لرفع تراكمات القمامة من مقلب الفدان بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتحويله إلى محطة وسيطة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع برفع 17.5 ألف طن من التراكمات ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة والخاص بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير عدد ( 2 تريلا حمولة 53 م3 و لودر) لنقل المخلفات الواردة من المحطة إلى المدفن الصحي للمحافظة.

 

المحطة الوسيطة للمخلفات بمنيا القمح تبلغ مساحتها 2780 متر مربع، وكانت تستخدم كنقطة مناولة لاستقبال المخلفات وتحول الموقع مع الوقت إلى مقلب عشوائى، ومن المتوقع الانتهاء من المحطة بمنتصف فبراير المقبل.

تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة (1)
تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة (1)

 

تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة (2)
تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة (2)

 

 

تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة (3)
تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة (3)

 

 

تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة (4)
تحويل مقلب عشوائى بمنيا القمح لمحطة وسيطة (4)

 


 


وزارة البيئة

مقالب عشوائية

محطة مخلفات وسيطة بالشرقية

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