سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة الاتصالات تروج لمبادرات التنمية المستدامة برعاية رحلة مغامر مصرى

الخميس، 06 فبراير 2020 01:23 م
وزارة الاتصالات تروج لمبادرات التنمية المستدامة برعاية رحلة مغامر مصرى وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية رحلة المغامر المصري علي عبده التي يجوب فيها كافة محافظات مصر بدراجة كهربائية في رحلة تعد هي الأطول في العالم وتستغرق مائة يوم تبدأ من معبد أبو سمبل في 22 فبراير المقبل، تزامناً مع المواعد السنوي لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وتنتهي في الأول من يونيو 2020 عند أهرامات الجيزة، يجوب الرحالة خلالها 75 مدينة في جميع محافظات مصر ولك في إطار الحرص الدائم لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم النماذج الواعدة للشباب المصري، وتشجيع المبادرات الإبداعية والأفكار الابتكارية لهذه النماذج الملهمة؛ فقد
 
وتستهدف هذه الرحلة الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث من المقرر أن تكون الرحلة داعمة لعدد من قضايا التنمية المجتمعية، والتي يأتي على رأسها المشاركة في بناء الإنسان المصري، حيث يلتقي هدف الرحلة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحول نحو المجتمع الرقمي وبناء مصر الرقمية والتي تتم من خلال عدة محاور منها تطوير المحتوى الثقافي الرقمي المصري، ومن هنا يسعى المغامر المصري من خلال رحلته إلى أن يكون لمصر هوية رقمية بشكل محترف عن طريق توثيق زياراته إلى المعالم التاريخية والأنشطة الصناعية والمبادرات القومية المنفذة في المحافظات، وإبراز قصص النجاح المتميزة للعالم في شكل معلومات موثقة عن أماكن الصناعات التراثية والحرف اليدوية التي تشتهر بها كل محافظة ومنطقة، الأمر الذي من شأنه توثيق التراث الحضاري والتاريخي والسياحي لمصر بهدف نشر الثقافة والمعرفة بهذا التراث.
 
وأثناء الرحلة سوف يتم تسليط الضوء على عدد من المبادرات والمشروعات التي تقدمها الوزارة والتي ترتكز على تنمية المهارات الرقمية لأفراد المجتمع من خلال دعم الإبداع والابتكار والاهتمام بتدريب وبناء الكوادر البشرية، وتحفيز ريادة الأعمال ومنها على سبيل المثال مشروع التشخيص عن بعد، ومبادرة (قدوة- تك) لتمكين المرأة المصرية، حيث سيتم الترويج لتلك المشروعات خلال محطات الرحلة في المحافظات المختلفة، ما يؤدي إلى أن تحقق تلك المبادرات أهدافها بصورة أكبر وأكثر فعالية وتأثير عن طريق وصولها إلى قطاع عريض من أفراد المجتمع.
 
وتأتي هذه الرعاية ضمن الدعم المستمر الذي توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبنى ورعاية الأفكار الابتكارية للمواهب الشابة وتطويعها للمساهمة في خدمة قضايا التنمية الشاملة.

رحلة مغامر مصرى

على عبده

وزارة الاتصالات

التنمية المستدامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد جديلة وطلخا بعد تطويرهما

الخميس، 06 فبراير 2020 01:22 م

وزير الاتصالات: المصرية للاتصالات مش للبيع

الخميس، 06 فبراير 2020 12:08 م

وزير الاتصالات يصل المنصورة لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية

الخميس، 06 فبراير 2020 11:23 ص

وزير الاتصالات بحزب مستقبل وطن: تعاملنا مع هاكرز "وزارة الصحة" فى سويعات قليلة.. طلعت: أنهينا مشكلة اقفل الراوتر وافتحه تانى و 6 مليار علشان نحل مشكلة السيستم واقع وتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعات الاتصالات

الأحد، 02 فبراير 2020 12:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. إنشاء شبكة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري

إنفوجراف.. إنشاء شبكة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة