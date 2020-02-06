نيابة سوهاج تباشر التحقيق فى إهدار 20 مليون جنيه من أموال إحدى الجمعيات

سوهاج – عمرو خلف

تباشر النيابة العامة بشمال سوهاج، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، التحقيق فى التقرير الوارد من الجهاز المركزى للمحاسبات بقيام "طارق حسين.ص.ن" رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات بسوهاج بالاشتراك مع آخرين باستغلال نفوذه فى الحصول على امتيازات مالية من خلال اتخاذ قرارات إدارية فردية ترتب عليها إهدار الأموال العامة لأموال الجمعية والمدارس التابعة لها واجبة التحصيل مبلغ 20 مليون جنيه.

كان تقرير الجهاز المركز للمحاسبات بسوهاج قد كشف لدى قيامه بفحص الأعمال المالية والمخزنية لإحدى الجمعيات بسوهاج والمشهرة برقم 213 عام 1975 والمدارس التابعة لها من تجاوزات مالية وإدارية قام بها " طارق.ح" رئيس مجلس إدارة الجمعية المعين بقرار محافظ سوهاج برقم 350 لسنة 2015 وبعض موظفى الجمعية ترتب عليها إهدار أموال الجمعية والمدارس التابعة لها والإضرار العمدى بها الأمر الذى يستجوب اتخاذ قرار نحو أبعاد رئيس المجلس المعين وأعضائه عن ممارسة العمل بالجمعية بشكل نهائى لتعيين مجلس إدارة جديد للإشراف على أعمال الجمعية مع الإحالة إلى جهات التحقيق العليا لأعمال شئونها حيالهم مع عرض الأمر على محافظ سوهاج لتعيين مجلس إدارة جديد للإشراف على أعمال الجمعية لتسيير أعمالها لحين انتهاء التحقيق وتشكيل لجان لحصر كافة التجاوزات الأخرى الذى قام بها المجلس .

وأضاف التقرير أن هناك بعض المخالفات قام بها رئيس مجلس الإدارة المعين ومنها تمرير عملية تطوير مستشفى لتابعة للجمعية، وكذلك صيدلية دون موافقة صريحة من مجلس الإدارة، وذلك بإحداث تعديلات جوهرية بهما يترتب عليها فسخ العقود كان من شأنها أحداث نقلة نوعية كبيرة فى طبيعة تلك المستشفى والصيدلية وأغراضهما مما يستوجب مع رفع الميزة الإيجارية بنحو 79260 جنيه شهريا الأمر الذى ترتب عليه إهدار جانب من إيرادات المستشفى بلغ نحو 1426680 جنيه .

كما تبين قيام رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد المباشر مع أحد موظفى الجمعية "أمين مخازن" والمحظور التعامل معهى الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية السارى العمل بها وقت التعاقد لتوريد الزى المدرسى وزى العمال خلال الفترة من 2016 وحتى 2019 باجمالى مبلغ 1200000 جنيه والترسية عليه بالتوريد رغم علمه التام بمخالفة ذلك لأحكام القانون وعدم استبعاده من العروض المقدمة فى هذا الشأن وشراء ما يقري قيمته 547000 جنيه من ذات الشركة تحت اسم شخص آخر وقيام الموظف المشار إليه باستلام أصول أوامر التوريد الخاصة بهذا الزى .

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المعين بالتعاقد مع أحد الموزعين للكتب الدراسية الإضافية " اللغة الانجليزية" عن العام الدراسى 2019- 2020 وإلزام أولياء الأمور بشراء تلك الكتب التى تبين توافرها بالسوق المحلى دوى أى حظر قد الفارق بين القيمة السوقية لهذه الكتب والقيمة المفروضة على أولياء الأمور بنحو 1140770 جنيها .

كما قام رئيس مجلس إدارة الجمعية بالتعاقد مع أحد المهندسين على الإشراف الهندسى على تنفيذ الأعمال الواردة بكافة المناقصات المحلية المطروحة والتى تشتمل على الهدم والبناء والحفر والتعلية والترميم والدهانات وتركيب الرخام والأعمال الصحية وكافة الأعمال الأخرى دون موافقة مجلس الإدارة ثبت للجهاز عدم سابقتيه على الإشراف الهندسى من قبل فضلا عن توقف سجله التجارى منذ عام 2016 إضافة الى مخالفة ترشيحه لأحكام المادة 129 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد ، كما قام رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على صرف مبالغ دون وجه حق لمقاول البلاستيك عم أعمال لم يثبت تنفيذها نهائيا 95348 جنيها .

كما تبين عدم قيام رئيس مجلس الإدارة على الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة سوهاج لفسخ عقد الجهة الخاص بقطعة الأرض الموهوبة من احد المواطنين لصالح الجمعية لإنشاء المجمع الإسلامى عليها رغم عدم استلام الجمعية لها وعدم إخلالها بشرط الهبة تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه الأمر الذى ترتب عليه إهدار أموال الجمعية وعدم تنفيذ المشروع مما يشير إلى وجود شبهة التواطؤ مع ورثة الواهب.