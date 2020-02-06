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نقص فى عدد الأطقم الطبية بإقليم هوبى الصينى مركز تفشى كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 07:20 م
نقص فى عدد الأطقم الطبية بإقليم هوبى الصينى مركز تفشى كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين (رويترز)

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قال نائب حاكم إقليم هوبى الصينى يانج يون يان، اليوم الخميس إن الإقليم، وهو بؤرة تفشى فيروس كورونا الجديد، لا يزال يعانى من نقص كبير فى أعداد أفراد الأطقم الطبية.

وأضاف يانج فى مؤتمر صحفى أذاعه التلفزيون الرسمى على الهواء إن عدد أجهزة فحص المشتبه بإصابتهم كاف لكن لا يوجد عدد كاف من الفرق الطبية لتشغيل هذه الأجهزة وأخذ عينات واختبارها.

وقال يانج "دخلت (جهود) الوقاية من الوباء والسيطرة عليه مرحلة حرجة لكن لا يزال هناك نقص كبير نسبيا فى أعداد أفراد الأطقم الطبية".

وأضاف "تلقينا طلبات من تسع مدن ومقاطعات لإرسال المزيد من الفرق الطبية، وبحسب التقدير المبدئى، لدينا نقص قدره 2250 موظفا. هذا مجرد تقدير متفائل من جانبي".

ولقى 563 شخصا حتفهم فى الصين بسبب الفيروس حتى الآن معظمهم فى ووهان عاصمة إقليم هوبي. وبلغ عدد الوفيات فى بر الصين الرئيسى اليوم الخميس 73 شخصا. وسُجلت فى ووهان أول حالات إصابة أواخر العام الماضي. وتجاوز إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الصين 28 ألفا.

وشهدت الصين إغلاق مدن وإلغاء رحلات طيران كما أغلقت مصانع أبوابها مما أثر على خطوط الإمداد لشركات كبرى فى أنحاء العالم.

 


عدد الأطقم الطبية

إقليم هوبى الصينى

كورونا

فيروس كورونا

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