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نجل ترامب يسخر من بيلوسى وخصوم والده بصورة رأس مقطوعة وكارتون "سكوبى دوو"

الخميس، 06 فبراير 2020 04:00 م
نجل ترامب يسخر من بيلوسى وخصوم والده بصورة رأس مقطوعة وكارتون "سكوبى دوو" دونالد ترامب ونانسى بيلوسى وهيلارى كلينتون ومايك بنس
كتب محمد رضا

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احتفى دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكى، بانتصار والده دونالد ترامب، وتأكيد نتائج محاكمته فى مجلس الشيوخ الأمريكى، تبرئته من تهمتى إساءة استخدام سلطته وعرقلة الكونجرس، بالسخرية من نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، التى كانت تقود جبهة الهجوم ضد الرئيس ترامب.

 

واعتبر دونالد ترامب جونيور، أن تبرئة والدته من تهمة سوء استخدام السلطة انتصارًا جديدًا فى مسيرته السياسية ضد خصومه، حيث نشر صورة ساخرة تظهر فيها رأس هيلارى كلينتون منافسة ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، وهى مقطوعة وملقاه على الأرض، فيما تقف شخصية الكارتون "شاجى" – إحدى أبطال فيلم الكرتون "سكوبى دوو" - خلف ترامب وهى تمسك برأس نانسى بيلوسى، وتلقى بها إلى جانب رأس كلينتون.

 

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وكان قد علق دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكى، على موقف نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، بعد تمزيقها خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام مجلسى الكونجرس، وذلك بعد انتهاء ترامب من إلقائه، وكتب جونيور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "هذا ما مزقته نانسى بيلوسى.. خطوة مخزية حقا حتى بالنسبة لها".

 

يشار إلى أن صحيفة الجارديان البريطانية، كانت قد قالت إن خطاب ترامب السنوى شهد لحظتى توتر بين الرئيس ورئيسة مجلس النواب، فعندما وصل لإلقاء خطابه بدا ترامب أنه يرفض مصافحة بيلوسى التى قامت بمد يدها له أثناء مروره إلى المنصة التى يلقى منها خطابه، حيث كانت تقف على المنصة التى تليه وبجوارها نائب الرئيس مايك بنس، وبعدها قامت بيلوسى بتمزيق نسخة من خطاب ترامب مع انتهائه منه.

 

وكان خطاب حالة الاتحاد الذى ألقاه ترامب العام الماضى قد شهدت لقطة أخرى تعكس العلاقة المتوترة للغاية بين الرئيس وزعيمة الديمقراطيين، حيث قامت بيلوسى بالتصفيق لترامب بشكل مثير تم تفسيره فى هذا الوقت على أنه يعكس سخرية.

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وحالة الاتحاد هو خطاب يلقيه الرئيس الأمريكى فى نفس الوقت كل عام ويستعرض فيه الأوضاع العامة للاتحاد الفيدرالى من حيث السياسة الداخلية والاقتصاد والصحة والسياسة الخارجية، ولم يتحدث ترامب فى خطابه عن العزل، فيما وصفته الصحيفة بأنه لحظة ضبط نفس نادرة للرئيس الذى لا يمكن التنبؤ به. وربما ينتظر حتى اليوم الأربعاء، حيث يجرى مجلس الشيوخ تصويتا نهائيا سيفضى فى الأغلب إلى تبرئته من الاتهامات التى يوجهها له الديمقراطيون بإساءة استخدام سلطته فى قضية أوكرانيا وعرقلة الكونجرس.

 

وكانت بيلوسى قد علقت على خطاب ترامب وقالت إنه لم يقدم أى ارتياح للعائلات التى تتطلع إلى خيارات أفضل للرعاية الصحية ولم يكن حقيقيا بشأن سياساته للرعاية الصحية.

 


نانسى بيلوسى

دونالد ترامب

مجلس النواب الامريكى

الكونجرس الامريكى

الخارجية الامريكية

محاكمة ترامب

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