نائب وزير الإسكان: مشروع تحسين مصرف كيتشنر يقدم خدمات الصرف الصحى لـ700 ألف نسمة

كتب أحمد حسن

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ب فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي للبنك، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تمويلها من البنك، وسبل التعاون مع البنك فى تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية، وحضر الاجتماع الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور سامر عزالدين، مستشار وزير الإسكان لإدارة المشروعات.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات بنك الاستثمار الأوروبي فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع، وفى إطار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنها مشروع تحسين مصرف كيتشنر، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة مصرف كيتشنر، والمناطق المحيطة به في دلتا النيل بمحافظات (الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ)، وذلك من خلال 3 محاور (جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي – إعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف – إدارة المخلفات الصلبة بالمناطق المحيطة).

وقال الدكتور سيد إسماعيل: يخدم مشروع تحسين مصرف كيتشنر 400 ألف نسمة، من خلال تغطية 69 قرية بخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى 300 ألف نسمة من الأسر الريفية التي سيتم خدمتها بطرق غير تقليدية.

وكان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، قد عقد اجتماعاً مع بعثة البنك الدولى، التى تزور مصر حالياً، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، وذلك بحضور الدكتور سامر عزالدين، مستشار وزير الإسكان لإدارة المشروعات، والمجموعات التنسيقية التنفيذية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى الـ3 المعنية بتنفيذ البرنامج في مرحلته الأولى (الدقهلية، الشرقية، والبحيرة)، وفريق عمل وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (الدقهلية، الشرقية، والبحيرة)، قدمت خلال الاجتماع عروضا لموقف تنفيذ خطط تحسين الأداء، مضيفاً أن شركات المياه والصرف المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى بالبرنامج، حققت القيم المُستهدفة لمؤشرات تحسين الأداء الخاصة بالعامين الماليين السابق والحالى، حيث يهدف البرنامج إلى توصيل خدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن بعثة البنك الدولى تزور مصر خلال الفترة من 2 – 6 فبراير الجارى، لمتابعة الأعمال التى تم إنجازها حتى الآن ببرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، ومن المقرر قيام بعثة البنك الدولى بزيارة محافظات المرحلة الثانية (المنوفية، الغربية، ودمياط) لمتابعة موقف تنفيذ البرنامج بها.