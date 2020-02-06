ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

دمياط عبده عبد البارى

قررت سلطات ميناء دمياط، إخضاع طاقم السفينة "magGic seas"القادمة من ميناء شنجهاي بالصين للحجر الصحى، حيث أن السفينة تحمل رسالة من الألواح الحديدية والصاج.

وفرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة على السفينة مع ارتداء كافة المتعاملين مع طاقم السفينة بالملابس الواقية.

وبدأت هيئة ميناء دمياط، اتخاذ إجراءات مشددة ضد السفن القادمة من الصين، إضافة إلى إجراءات حجر صحى وفحص مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما طلبت أجهزة الميناء الحصول على نسخة من التقارير الطبية الخاصة بكل سفينة قادمة من الصين مباشرة أو مرت بها، قبل الدخول إلى الميناء، ويجب أن تتضمن التقارير قياس درجة حرارة كل فرد على متن السفينة، فيما قررت سلطات الميناء استخدام أحدث نظم المراقبة والفحص في التعامل مع السفن التي خرجت من الصين متجهة إلى ميناء دمياط، كما ألزمت شركات التوكيلات الملاحية بضرورة إبلاغ الميناء بالسفن القادمة من المناطق التي ظهر فيها الفيروس.