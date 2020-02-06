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موقع نورديك مونيتور: قنصلية تركيا فى شيكاجو تعمل مع كيانات مرتبطة بالإخوان

الخميس، 06 فبراير 2020 02:49 م
موقع نورديك مونيتور: قنصلية تركيا فى شيكاجو تعمل مع كيانات مرتبطة بالإخوان أردوغان
كتب : أحمد جمعة

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قال موقع نورديك مونيتور إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل توسيع عملياته في الولايات المتحدة باستخدام المنظمات المرتبطة بالإخوان.

 

وأشار الموقع إلى تنظيم مكتب ملحق الشؤون الدينية في القنصلية التركية العامة في شيكاجو اجتماع في مقر مؤسسة الزكاة الأميركية في 26 يناير الماضى، حيث التقى ملحق الشؤون الدينية محمود آي مع الجالية التركية في بريدج فيو لحضور تجمع ديني. 

 

وتكشف خلفية آي الشخصية واتصالاته في شيكاجو عن العلاقات المتنامية بين الحكومة التركية والمنظمات المرتبطة بالإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، وجهود البعثات الدبلوماسية التركية لاستخدام هذه الكيانات لتحقيق أهداف إسلامية سياسية.

 

 وتعرف الرابطة بأنها ذراع يوسف القرضاوي الطويلة، الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين ومؤسس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين IUMS. تم منع القرضاوي المؤيد لأردوغان، الذي أيد التفجيرات الانتحارية والتمرد المسلح في سوريا والعراق، من دخول الولايات المتحدة منذ عام 1999. ويظهر القرضاوي بانتظام على قناة الجزيرة ويدافع عن الجهاد العنيف في جميع أنحاء المنطقة.

 

ويتكون المجلس الاستشاري الرفيع المستوى لرابطة العلماء المسلمين الدولية UMAD من مسؤولين من مديرية الشؤون الدينية في تركيا (ديانيت) وممثلون عن منظمات غير حكومية مرتبطة بأردوغان، مثل مؤسسة أنصار. 

 

وظهرت الأسماء التركية بشكل متزايد في مجالس إدارات المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالإخوان في السنوات الأخيرة، ونما تأثير الإسلاميين الأتراك المتطرفين في الولايات المتحدة. تحتفظ مؤسسة الزكاة الأمريكية، والتي يشغل المواطن التركي خليل دمير منصب المدير التنفيذي لها، بعلاقات وثيقة مع منظمات الإخوان المسلمين. 

وعلى سبيل المثال، كان مؤسسة الزكاة الراعي الرئيسي لمؤتمر MAS-ICNA الثالث عشر الذي نظمته الجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS) والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA) في عام 2014، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها منظمة تركية أمريكية في مؤتمر MAS- ICNA. منذ ذلك الحين، حضر ممثلي أردوغان وأفراد أسرته المؤتمر من أجل إيصال رسالة الرئيس التركي.

علاوة على ذلك، تم إغلاق حسابات مؤسسة الزكاة في ثلاثة بنوك أمريكية بسبب "الضغط من المنظمين لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتهاكات العقوبات"، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2016.

بالإضافة إلى تركيا، تظل قطر ملتزمة التزام قوي ببرنامج الإخوان. توفر الدوحة لهم الإقامة والبدلات ووقت الذروة على قناة الجزيرة.

 

 


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