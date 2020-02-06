موجز الحوادث.. الإفراج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الخميس، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



العفو عن سجناء - أرشيفية

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

أفرج قطاع السجون عن 541 سجينا، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، واستمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو فى تلك المناسبة.



وزارة الداخلية

النائب العام لوزير الداخلية: رجال الشرطة يبذلون جهودا تستحق التقدير

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، يرافقه ووفد من أعضاء النيابة العامة، لتقديم التهنئة للوزير ولكافة رجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

الرقابة الإدارية تنشر مؤشر مكافحة الفساد الإداري: انحسار الفساد فى 2018

نشرت هيئة الرقابة الإدارية، مؤشر منع ومكافحة الفساد الإداري في مصر، ويتكون مؤشر منع الفساد الإداري من مؤشرين رئيسيين هما: مؤشر إدراك الفساد الإداري، ومؤشر إدراك جهود منع ومكافحة الفساد الإداري.



القبض على المتهم - أرشيفية

حجز صاحب ثلاجة لحوم بتهمة حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحجز صاحب ثلاجة لحوم على ذمة التحريات، بتهمة حيازة 45 كيلو لحوم مجهولة المصدر حيث ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 45 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

الإدارية العليا تؤيد إلزام كفر الشيخ بتسمية مدرسة بالشهيد "طه محمد الحليسى"

أودعت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بحسم نزاعًا بين أسرة شهيد ومحافظة كفر الشيخ على اسم مدرسة تعليم أساسي بعزبة أول البرنس التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق.

ضبط 9 أسيويات داخل مركزين للمساج بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمود صلاح، حبس 9 أسيويات و3 مصريين لاتهامهم بإنشاء نوادى صحية غير مرخصة، وممارسة أعمال منافية للآداب داخل مركزين للمساج 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضيتين رقمى 5477،5478 لسنة 2020 جنح أول مدينة نصر.



محكمة -أرشيفية

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى فى قضية فساد الجمارك لجلسة أول مارس القادم

قررت الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة أول مارس المقبل.

ضبط 124 قضية مخدرات و29 قطعة سلاح بحملات أمنية خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة على مختلف محافظات الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون وحائز الأسلحة النارية ومروجي المواد المخدرة، لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 29 قطعة سلاح ناري، 124 قضية مخدرات وتنفيذ 52758 حكم قضائي متنوع.



مجلس الدولة 2

تأجيل دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية بجامعة القاهرة لجلسة 2 أبريل

قررت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل قضية إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية، لجلسة 2 أبريل المقبل للاطلاع.