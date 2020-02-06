موجز أخبار مصر.. الصين تعتمد أول عقار لعلاج كورونا وبدء التجارب اليوم

نشر "اليوم السابع" العديد من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها اعتماد الصين لأول عقار لعلاج كورونا الجديد وبدء التجارب، وموافقة الرئيس السيسى على مذكرتى تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد والتعليم الأساسى.

الصين تعتمد أول عقار لعلاج كورونا الجديد.. واليوم بدء التجارب على المرضى



وافقت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية واللجنة الوطنية للصحة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية فى الصين على تسجيل التجارب السريرية على عقار (ريمدسيفير) المضاد للفيروسات، فيما ستبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد فى تناول الدواء اليوم الخميس.

الاتحاد الأفريقى: الملف الليبى والإرهاب على جدول أعمال المجلس التنفيذى



قالت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى إن جدول أعمال المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى الذى انطلقت أعماله اليوم الخميس، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى يتناول العديد من البنود أبرزها الملف الليبى والإرهاب، وأضافت أن جدول أعمال الوزراء يتضمن اعتماد تقرير الدورة العادية التاسعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين "السفراء"، وبحث التقرير السنوى عن أنشطة الاتحاد وأجهزته.

المؤشر العالمى للفتوى: قضية الختان تحتل 10% من جملة فتاوى المرأة فى العالم



أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن قضية "ختان الإناث" لا تزال تشكل خلافًا داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها بين مؤيد يرى أنه واجب كونه يحمل المرأة على العفة والطهارة، وبين معارض يرى حرمته لما يتركه من آثار نفسية وجسدية قاسية في حق المرأة تصل إلى حد التشويه، جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمى لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، الموافق للسادس من فبراير من كل عام.

السيسى يوافق على مذكرتى تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد والتعليم الأساسى



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2020، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29-10-2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها فى بروكسل بتاريخى 27-10-2018، و30-10-2018.

الحكومة تبحث شراكة القطاع الخاص والصندوق السيادى لإنشاء مصنع بشرق بورسعيد



اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، لمتابعة جهود توطين صناعة السكك الحديدية والمترو فى مصر.

الأرصاد: انخفاض الحرارة 6 درجات غدا وسقوط أمطار متوسطة على معظم الأنحاء



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى يوم الأحد 9 فبراير، حيث كشفت هيئة الأرصاد عن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر



سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل صباح اليوم الخميس هزة أرضية على بعد 204 كم شمال شرق مدينة العريش (داخل البحر المتوسط)، وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية كانت الساعة 6:53 صباحا بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر.

وزير الشئون الاقتصادية السويسرى: مصر أهم دولة أفريقية بالنسبة لسويسرا



التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جاى بارميلان، وزير الشئون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسري، وذلك فى ختام زيارته إلى مصر على رأس وفد رسمى من الحكومة و15 شركة سويسرية وممثلين عن البرلمان السويسرى، بحضور السفير بول جارنييه، سفير سويسرا لدى القاهرة.

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل



أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستوقع العقود الخاصة ببدء إنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات يونيو المقبل، مؤكدًا أنه سيتم البدء فى أعمال التنفيذ عقب توقيع العقود مباشرة.

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو



أرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، يحدد فيه يوم 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الذهاب بين منتخب مصر وتوجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وينتظر اتحاد الكرة رد الكاف لاعتماد موعد المباراة رسمياً.