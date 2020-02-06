مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:14 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
ميعاد صلاة العصر 3:13
موعد صلاة المغرب 5:36
ميعاد صلاة العشاء 6:54
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:20 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:16
توقيت صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:58 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:10
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:08 م
ميعاد صلاة المغرب 31: 5 م
توقيت صلاة العشاء 6:50 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 5:01 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:04
توقيت صلاة المغرب 5:27 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 5:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:13 م
توقيت صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:52
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
ميعاد صلاة العشاء 7:27 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:13 م
توقيت صلاة العشاء 7:24 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:09 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
ميعاد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 6:56 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:59
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 2:59 م
موعد صلاة المغرب 5:23
موعد صلاة العشاء 6:40 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
توقيت صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:49 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:39 م
توقيت صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:24
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:07 م
توقيت صلاة المغرب 5:30 م
مواقيت صلاة العشاء 6:48 م
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