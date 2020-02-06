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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 06 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 5:14   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:13 
 
موعد صلاة المغرب 5:36
 
ميعاد صلاة العشاء 6:54 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 5:20 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:14 
 
موعد صلاة العصر 3:16 
 
توقيت صلاة المغرب 5:38 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:58 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 5:10 
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 م 
 
موعد صلاة العصر 3:08 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 31: 5 م 
 
توقيت صلاة العشاء 6:50 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 5:01 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 
 
موعد صلاة العصر 3:04 
 
توقيت صلاة المغرب 5:27 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:44 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 5:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:13 م 
 
توقيت صلاة المغرب 5:38 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:52 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 5:34 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:49 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:16 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:27 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 5:37 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:46 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:13 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:24 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 5:09 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:18 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 5:45 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:56 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 4:59 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 م 
 
ميعاد صلاة العصر 2:59 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:23 
 
موعد صلاة العشاء 6:40 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 5:38 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:36 م 
 
موعد صلاة العصر 3:47 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:11 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:26 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 5:49 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:41 م 
 
موعد صلاة العصر 3:39 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:02 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:24 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 5:07 ص 
 
موعد صلاة الظهر 12:02 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:07 م 
 
توقيت صلاة المغرب  5:30 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 6:48 م 
 
 
 

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