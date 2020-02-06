مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:14 ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:13

موعد صلاة المغرب 5:36

ميعاد صلاة العشاء 6:54

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:20 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:16

توقيت صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:58 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:10

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:08 م

ميعاد صلاة المغرب 31: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:50 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 5:01 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:04

توقيت صلاة المغرب 5:27 م

موعد صلاة العشاء 6:44 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 5:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:13 م

توقيت صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:52

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:49 م

موعد صلاة المغرب 6:16 م

ميعاد صلاة العشاء 7:27 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:37 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:46 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

توقيت صلاة العشاء 7:24 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 5:09 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

ميعاد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 6:56 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:59

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 2:59 م

موعد صلاة المغرب 5:23

موعد صلاة العشاء 6:40 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:38 ص

توقيت صلاة الظهر 12:36 م

موعد صلاة العصر 3:47 م

توقيت صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:49 ص

توقيت صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 3:39 م

توقيت صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:24

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:07 م

توقيت صلاة المغرب 5:30 م

مواقيت صلاة العشاء 6:48 م