منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تطالب أوكرانيا باحترام سرية مصادر الصحفيين

فيينا /أ ش أ/

طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، السلطات الأوكرانية، بضمان عدم عرقلة الأنشطة الإعلامية واحترام سرية المصادر للصحفيين.

وقال مدير المنظمة المعنى بحرية الإعلام هارلم ديزير - فى بيان اليوم الخميس - أن الأمن فى أوكرانيا اتهم إحدى القنوات بالاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا للحصول على معلومات سرية، مضيفًا أن السلطات الأوكرانية بسبب هذا الأمر صادرت أجهزة الكمبيوتر وممتلكات للصحفيين.

ودعا البيان السلطات فى أوكرانيا إلى التأكد من أن التحقيق لا يعرقل عمل وسائل الإعلام واحترام مبدأ سرية المصادر الصحفية المعترف بها دوليا، مؤكدا أن حماية المصادر الصحفية تعد عنصرا أساسيا فى حرية وسائل الإعلام وخاصة فى الصحافة الاستقصائية.