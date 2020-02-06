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مندوب سوريا بمجلس الأمن: ندين عمليات النهب والسرقة التى يمارسها النظام التركى

الخميس، 06 فبراير 2020 11:53 م
مندوب سوريا بمجلس الأمن: ندين عمليات النهب والسرقة التى يمارسها النظام التركى بشار الجعفرى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال مندوب سوريا بمجلس الأمن بشار الجعفرى: ندين عمليات النهب والسرقة التى يمارسها النظام التركى ضد سوريا، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز".

وأشار بشار الجعفرى، إلى أن هناك تحالف استراتيجى تركى إسرائيلى لتوفير غطاء جوى يسمح بنقل الآليات التركية إلى داخل إدلب، مضيفاً أن القوات التركية شاركت جبهة النصرة الإرهابية فى الهجوم على منطقة النيرب فى حلب. 

وتابع مندوب سوريا بمجلس الأمن: "النظام التركى ينقل الآلاف من سوريا إلى ليبيا وأوروبا وأفريقيا. 

وكانت قوات سوريا الديموقراطية، أعلنت عن وصول آلاف النازحين من مناطق متفرقة إلى مناطقهم بسبب القتال الدائر.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدى، قد أعلن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسكان مليون شخص فى تل أبيض ورأس العين أمر خطير جدا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن بلاده تستهدف توطين مليون لاجئ سورى فى المنطقة التى شنت فيها عملية عسكرية بشمال سوريا فى أكتوبر الماضى.

وذكر أردوغان أن تركيا ستمول خطة التوطين بنفسها إذا لم يقدم لها الحلفاء الدعم.

وأردف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية خلال تغريدته "روسيا وأمريكا تتحملان مسؤولية منع تغيير ديموغرافية المناطق المحتلة" داعياً إياهما إلى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الأصليين.

 

سوريا

مجلس الامن

تركيا

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