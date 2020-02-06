ممدوح غراب يهنئ بطلات الشرقية بفوزهم بالبطولة العربية للتايكوندو

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللاعبات علياء ابراهيم عبد الرحمن، لفوزها بالمركزين الأول والثاني وحصولها علي الميداليتين الذهبية والفضية وفرح صبري عبدالله لفوزها بالمركز الثالث وحصولها علي ميداليتين برونزيتين وهبه وليد حسني لفوزها بالمركز الثالث وحصولها علي الميدالية البرونزية وفرح صبري عبد الله لفوزها بالمركز الثالث وحصولها علي الميدالية البرونزية وذلك في البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 يناير حتي 31 يناير 2020 .

كما هنأ محافظ الشرقية البطلة رحاب أحمد ابنة محافظه الشرقية الفائزة بالميدالية الذهبية برفع وزن 115 كجم، في بطوله كأس العالم لرفع الأثقال ( ذوي القدرات الخاصة) والتي أقيمت بدولة نيجيريا، متمنياً لهن ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة في مختلف الألعاب الرياضية مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم مصر عالياً فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تطوير مراكز الشباب التي تساهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وأشاد بمجهودات مديرية الشباب والرياضة والأداء المتميز لجميع العاملين بالمديرية في تقديم كل أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين من أبناء المحافظة لتحقيق البطولات المحلية والدولية.