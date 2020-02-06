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مقتل 8 بصاروخ باليستى أطلقه الحوثيون على حى سكنى بمأرب فى اليمن

الخميس، 06 فبراير 2020 12:10 ص
مقتل 8 بصاروخ باليستى أطلقه الحوثيون على حى سكنى بمأرب فى اليمن اليمن
أ ش أ

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استهدفت ميليشيا الحوثى الانقلابية بصاروخ باليستي، مساء اليوم الأربعاء، حيًا سكنيًا فى مدينة مأرب شمال شرقى اليمن، ضمن تصعيدها العسكرى ضد المدنيين، وقالت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية، إن : "صاروخًا باليستيًا حوثيًا استهدف منازلاً بحى الروضة الآهل بالسكان المدنيين والنازحين فى مدينة مأرب".

وأكدت سقوط أربعة أطفال وأربع نساء فى حصيلة أولية لهذا الاستهداف، وتوقعت ارتفاع أعداد الضحايا حيث لا يزال البحث جاريًا تحت الأنقاض.

من جهتها، عبرت الحكومة اليمنية الشرعية، فى أول تعليق لها على هذا الاستهداف، عن إدانتها واستنكارها لما وصفتها بـ"الجريمة الإرهابية البشعة" التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى الانقلابية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فى تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، : "ندين ونستنكر بشدة الجريمة الإرهابية البشعة".

وأضاف "تتعرض مدينة مأرب وأبناؤها، والتى تحتضن أكثر من مليونى نازح هربوا من بطش الإرهاب الحوثي، لاعتداءات متكررة بالقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة - إيرانية الصنع - فى ظل صمت مطبق من المجتمع الدولى وتقاعس من المبعوث الخاص لليمن فى إدانة ووقف هذه الاعتداءات".

يذكر أن ميليشيا الحوثى تستهدف الأحياء السكنية فى مدينة مأرب بشكل عشوائى ومتكرر بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا، مما يتسبب فى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

 


اليمن

ميليشيا الحوثى

الحوثيين

صاروخ باليستى

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