مطالبات بتصدير البرتقال والعنب لأفريقيا بعد توقف السوق الصينى

كتبت سماح لبيب

قال مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعضو الشعبة العامة للمصدرين، أن صادرات مصر من البرتقال والعنب لا تزال متوقفة إلى الصين، بعد أن طالب الجانب الصينى تأجيل كل الشحنات المصدرة إليها، نتيجة إغلاق المطاعم والمحلات التجارية والنوادى، وتصدر مصر نحو ٢١٧ ألف طن من البرتقال سنويًا إلى الصين، وآلاف الأطنان من العنب أيضًا.

وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصر تحتاج إلى وحدة لإدارة أزمات التصدير تشارك فيها وزارات التجارة والخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة، لوضع خطط أسواق بديلة للأسواق التى توقفت عن التصدير اليها، وفقًا للظروف القهرية التى تتعرض لها أى دولة مثل الصين.

وأوضح، أن مصر تحتاج إلى أسواق بديلة لنفاد صادراتها من الحاصلات الزراعية إليها بعد توقف الصين، وأبرزها أفريقيا ولابد من زيادة دعم المساندة التصديرية للتصدير إلى أفريقيا خاصة أن السوق الأفريقى سوق كبير يستوعب آلاف الأطنان من السلع ولكن لابد من حل المشاكل اللوجستية وتكاليف الشحن التى تواجه المصدرين إلى أفريقيا.

وتابع عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن زيادة المساندة التصديرية للدخول للسوق الأفريقى ستساهم فى زيادة الصادرات المصرية خاصة بعد حل أزمة الصين ودعم الصادرات لمختلف الأسواق حول العالم.

يذكر أن أزمة انتشار فيروس كورونا أدت إلى توقف عدد كبير من الولايات عن العمل تخوفًا من العدوى، بالإضافة إلى مد الإجازات السنوية للصين حتى 24 فبراير المقبل لحين التوصل لحلول فى القضاء على الفيروس.