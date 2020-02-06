مصرع 11 شخصا وإصابة 3 فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بأسوان

فريق المحافظات

لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة"، قبل مدخل الكمين الصحراوى بنحو 3 كيلو متر، وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف لنقل المتوفيين والمصابين.

وفى سياق آخر، شهدت مدينة أسوان، أول أمس حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بالمدخل الجنوبي الغربي لقرية غرب أسوان ناحية الطريق الصحراوي" أسوان/ القاهرة" دخل مدينة أسوان، على الطريق المؤدى إلى الصحراوي الغربى، إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقى العلاج وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

ونتج عن الحادث مصرع كل من "حسن عمر حسن، 24 سنة، عقب إصابته بنزيف داخلى بالمخ، وعبد الرازق أيوب عبد الرازق، 25 سنة عقب إصابته باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد تبعي إسماعيل 13 سنة، عقب إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم"، وتم نقلهم لمشرحة أسوان العمومية، كما أصيب 14 آخرين، وهم: " محمد خالد عبد الحارث 19 سنة مصاب بنزيف بالأنف وتورم بالعين واشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد صبرى محمد 18 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الايمن، وعبد الرحمن بهاء الدين 17 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأحمد عبد الرحمن دمرداش 35 سنة مصاب باشتباه كسر بالجمجمة وجرح بالوجه، ومحمد موسى عبد الحميد 25 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد أحمد محمد 18 سنة مصاب بجرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد رجب أبازيد 24 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وخالد أحمد محمد 41 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومصطفى محمد فهمى 36 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وهاشم السيد أحمد 17 سنة مصاب باشتباه كسر مضاعف فى الساق الأيسر، ومحمد حسين رشوان 18 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى عبد المحسن عبد المالك 19 سنة مصاب بجرح غائر بالركبتين، ومحمد بيومى محمد 18 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ويوسف عبده حليم 22 سنة مصاب بجرح فى القدم اليسرى".