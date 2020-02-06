سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع عامل انهارت عليه الرمال أثناء تنقيبه عن الآثار فى بنى سويف

الخميس، 06 فبراير 2020 05:11 م
مصرع عامل انهارت عليه الرمال أثناء تنقيبه عن الآثار فى بنى سويف تنقيب عن الآثار - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى عامل مصرعه، إثر انهيار الرمال عليه بمنطقة جبلية شرق الطريق الصحراوى الغربى القاهرة أسيوط بزمام دائرة مركز ناصر شمال بنى سويف، أثناء حفره وتنقيبه عن الآثار، ولم يتم استخراجه، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو استخراجه.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ " على . م . ص " 21 عام، عامل مقيم شارع الصوفى بقسم ثان بمحافظة الفيوم، بورود معلومات إليه بوفاة والده  فى الرمال بمنطقة صحراوية جبلية شرق الطريق الصحراوى الغربى اثر انهيارها عليه اثناء تنقيبه عن الآثار.

وتبين أن ابن المتوفى تلقى معلومات من كل من: " سيد . ك . ا" 35 عام، حداد، و" عبد المنعم . س . ك " 58 عام، حداد، أصدقاء والده، ويقيمان بحى الصوفى بالفيوم، بانهيار الرمال على والده "محمد . ص . ع " 48 عام، نجار، اثناء تنقيبه عن الأثار بمنطقة جبلية بشرق الطريق الصحراوى الغربى القاهرة اسيوط نطاق مركز ناصر، ولم يتم استخراجه.

وتبين أن المتوفى محرر محضر بغيابه رقم 289 إدارى قسم ثان الفيوم من 12 يوم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 519 إدارى مركز ناصر، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وشهدت محافظة بنى سويف مصرع شاب ، متاثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر مشاجرة بعزبة "الإصلاح" التابعة لقرية الحومة، بدائرة مركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى "محمد ك.ا.م" 22 سنة، مقيم عزبة "الإصلاح" التابعة لقرية الحومة، بدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري، إثر مشاجرة بالعزبة، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

 

 


بنى سويف

امن بنى سويف

الاثار

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة