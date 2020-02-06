مصرع عامل انهارت عليه الرمال أثناء تنقيبه عن الآثار فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى عامل مصرعه، إثر انهيار الرمال عليه بمنطقة جبلية شرق الطريق الصحراوى الغربى القاهرة أسيوط بزمام دائرة مركز ناصر شمال بنى سويف، أثناء حفره وتنقيبه عن الآثار، ولم يتم استخراجه، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو استخراجه.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بنى سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ " على . م . ص " 21 عام، عامل مقيم شارع الصوفى بقسم ثان بمحافظة الفيوم، بورود معلومات إليه بوفاة والده فى الرمال بمنطقة صحراوية جبلية شرق الطريق الصحراوى الغربى اثر انهيارها عليه اثناء تنقيبه عن الآثار.

وتبين أن ابن المتوفى تلقى معلومات من كل من: " سيد . ك . ا" 35 عام، حداد، و" عبد المنعم . س . ك " 58 عام، حداد، أصدقاء والده، ويقيمان بحى الصوفى بالفيوم، بانهيار الرمال على والده "محمد . ص . ع " 48 عام، نجار، اثناء تنقيبه عن الأثار بمنطقة جبلية بشرق الطريق الصحراوى الغربى القاهرة اسيوط نطاق مركز ناصر، ولم يتم استخراجه.

وتبين أن المتوفى محرر محضر بغيابه رقم 289 إدارى قسم ثان الفيوم من 12 يوم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 519 إدارى مركز ناصر، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وشهدت محافظة بنى سويف مصرع شاب ، متاثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر مشاجرة بعزبة "الإصلاح" التابعة لقرية الحومة، بدائرة مركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى "محمد ك.ا.م" 22 سنة، مقيم عزبة "الإصلاح" التابعة لقرية الحومة، بدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري، إثر مشاجرة بالعزبة، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.