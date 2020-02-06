مصرع عامل اثناء عمله بأحد محاجر وادى النطرون بصحراوى البحيرة

فريق المحافظات

لقى اليوم عامل مصرعه أثناء عمله داخل أحد المحاجر بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين سقوط تشوينات من الرمال داخل محجر للطوب بقرية الشجاعة التابعة لمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة مما أدى إلى مصرع" أ ع م "35 سنة.

وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى وادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لأحالته الى النيابة لمباشرة التحقيق .

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عده حوادث بالطرق الصحراوية منها اصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمركز النوبارية بالبحيرة.