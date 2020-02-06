لقى عاملان مصرعهما وأصيب 27 شخصا؛ جراء خروج قطار ركاب فائق السرعة عن مساره بشمال إيطاليا، وقال رئيس هيئة الحماية المدنية أنجلو بوريللى - في تصريح أوردته (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، إن القطار خرج عن مساره واصطدم بآخر في القضيب الملاصق له قرب قرية (لودي) بإقليم (لومبارديا)، لافتا إلى أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.
وانطلق القطار من مدينة "ميلان" صباحا متوجها إلى مدينة "بولونيا" وكان يسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة وقت الحادث، ولا يزال التحقيق جاريا في سبب الحادث.
انحراف قطار فائق السرعة بين ميلانو وبولونيا عن مساره (
يذكر أن الشرطة الإيطالية، أعلنت نوفمبر الماضى، إصابة شخصين جراء حادث طعن على متن قطار قرب مدينة "مودينا" بشمال البلاد.
انحراف قطار فائق السرعة بين ميلانو وبولونيا عن مساره
يشار إلى أن السلطات الإيطالية قد أعلنت فى وقت سابق "حالة الطوارئ الصحية"، وذلك غداة تأكيد إصابة سائحين صينيين بفيروس كورونا الجدى، حيث كانا يقيمان فى فندق بالعاصمة روما.
انحراف قطار فائق السرعة بين ميلانو وبولونيا عن مساره
وكشفت مصادر طبية إيطالية عن تدهور صحة الزوجين الصينيين المصابين بفيروس كورونا الجديد، وذكر تقرير طبى صدر عن مستشفى سبالانزانى للأمراض الوبائية فى العاصمة روما ، حيث يعالج السائحان (زوج وزوجته)، أنه "فى الساعات القليلة الماضية، تعرض الزوجان الصينيان لتفاقم فى حالتهما الصحية بسبب التهاب فى الجهاز التنفسى".
انحراف قطار فائق السرعة بين ميلانو وبولونيا عن مساره
وأشار المدير الصحى للمستشفى، فرانشيسكو فايا، إلى أن وضعهما استدعى إدخالهما إلى "غرفة العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الاصطناعى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
وشدد على أنه تتم مراقبة المريضين بشكل مستمر ويخضعان لجميع العلاجات، بما فى ذلك عقاقير تجريبية مضادة للفيروسات.
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