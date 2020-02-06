وانطلق القطار من مدينة "ميلان" صباحا متوجها إلى مدينة "بولونيا" وكان يسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة وقت الحادث، ولا يزال التحقيق جاريا في سبب الحادث.

انحراف قطار فائق السرعة بين ميلانو وبولونيا عن مساره (4)
انحراف قطار فائق السرعة بين ميلانو وبولونيا عن مساره ( 

 