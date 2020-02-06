أ ش أ- رويترز

لقى عاملان مصرعهما وأصيب 27 شخصا؛ جراء خروج قطار ركاب فائق السرعة عن مساره بشمال إيطاليا، وقال رئيس هيئة الحماية المدنية أنجلو بوريللى - في تصريح أوردته (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، إن القطار خرج عن مساره واصطدم بآخر في القضيب الملاصق له قرب قرية (لودي) بإقليم (لومبارديا)، لافتا إلى أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.

وانطلق القطار من مدينة "ميلان" صباحا متوجها إلى مدينة "بولونيا" وكان يسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة وقت الحادث، ولا يزال التحقيق جاريا في سبب الحادث.

انحراف قطار فائق السرعة بين ميلانو وبولونيا عن مساره (

يذكر أن الشرطة الإيطالية، أعلنت نوفمبر الماضى، إصابة شخصين جراء حادث طعن على متن قطار قرب مدينة "مودينا" بشمال البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مسؤول بشرطة القطار قوله إن ركاب القطار أوقفوا المهاجم وسلموه إلى السلطات، مضيفة أن المشتبه امتنع عن الإجابة على أسئلة السلطات فيما يختص بدافع الهجوم الذي يرجح استناده لدوافع شخصية.



انحراف قطار فائق السرعة بين ميلانو وبولونيا عن مساره

وتابعت الشبكة أنه تم توجيه القطار الذي انطلق من مدينة "تورينو" إلى مدينة "بولونيا" لاستكمال التحقيقات فيما تم نقل الركاب على متن قطار آخر.