مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين من عائلة واحدة فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، أعلي كوبري جامعة المنصورة بطريق المنصورة طلخا، بسبب السرعة الزائدة والرعونة فى القيادة، وقد تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق كوبري جامعة المنصورة، وأسفر الحادث عن وجود عدد من المصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وكشفت المعاينة الأولية إلى مصرع ملاك سمير بطرس ميخائيل 40 سنة، وإصابة كلا من فيمرنيا ملاك سمير، 12 سنة مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وكسر بالساق الأيمن، وإصابة جورج ملاك سمير، 9 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة لينا حنا عبد حنا 60 سنة، بكدمات متفرقة، وسمير بطرس ميخائيل 62 سنة بكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون فى مركز نبروه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، ورفع آثاره عن الطريق وتسير حركة السير، وكشف سائق الإسعاف والمسعف عن وجود مبلغ مالي بحوزة المصابين داخل سيارتهم و متعلقات شخصية.

وبعد وصول سائق سيارة الإسعاف ويدعي حسين شاهين، والمسعف محمد السيد، بنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، قاما بتسليم مجموعة من المشغولات الذهبية عبارة عن بعض الخواتم والحلي ومبلغ مالي يقدر بحوالى 13 ألف جنيه، عثر عليه مع أحد المصابين وقاما بتحرير محضر في نقطة شرطة مستشفى الطوارئ بالمضبوطات واثباتهم.