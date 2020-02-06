مستشفى سبالانزانى بإيطاليا يستقبل 6 مصابين بأعراض فيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت مستشفى سبالانزانى للأمراض المعدية، فى العاصمة الإيطالية عن استقبال 6 أشخاص مصابين بأعراض فيروس كورونا الجديد، حسبما قالت صحيفة "آكى" الإيطالية.

وقالت مصادر طبية إنه " تم نقل 6 مرضى يعانون من أعراض، بينهم اثنان من المرضى الصينيين، إلى قسم العناية المركزة فى مستشفى سبالانزانى فى روما، قادمين من مناطق الصين المتضررة بوباء فيروس كورونا".

وذكر بيان صدر اليوم عن المستشفى المختص بالأمراض المعدية، أن "الاختبارات جارية للبحث عن عدوى فيروس كورونا، فى أربعة من الحالات المشتبه بها فى المستشفى".

وأكد البيان أن "الزوجين الصينيين، السائحين من مدينة ووهان، اللذين يخضعان للعناية فيه، إثر إصابتهما بفيروس كورونا الجديد، يتمتعان بظروف صحية مستقرة، بعد أن كانت قد تفاقمت حالتهما أمس".

وأشار المدير الصحى للمستشفى، فرانشيسكو فايا، إلى أن وضع الزوجين الصينين المصابين المشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا، استدعى إدخالهما إلى "غرفة العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الاصطناعى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وشدد على أنه تتم مراقبة المريضين بشكل مستمر ويخضعان لجميع العلاجات، بما فى ذلك عقاقير تجريبية مضادة للفيروسات.

وأعلنت الحكومة الإيطالية فى وقت سابق "حالة الطوارئ الصحية”، وذلك غداة تأكيد إصابة السائحين الصينيين بفيروس كورونا الجدى، حيث كانا يقيمان فى فندق بالعاصمة روما.

وأشارت الوكالة، إلى أن السائحين الصينيين من مواطنى منطقة ووهان مركز تفشى الفيروس فى وسط الصين، ويبلغ عمر الزوج 66 عاماً والزوجة 65 عاماً، وصلاً إلى إيطاليا فى 23 يناير عبر مطار مدينة ميلانو، فى شمال إيطاليا.

وقال مفوض الطوارئ بشأن فيروس كورونا أنجيلو بوريللى: "بلادنا تمتلك باحثين وأطباء جيدين ولدينا هياكل محدثة، وفى زيارتى لمطار روما الدولى بضاحية فيوميتشينو قبل يومين، تمكنت من التحقق من الهياكل الصحية التى بدأت العمل عام 2016، والتى لم تكن متوفرة لدينا عند انتشار السارس، وذلك لكى نتمكن من إدارة هذه التهديدات بشكل واف فى مطاراتنا".

وأكد بوريللى وهو رئيس قسم الدفاع المدنى أيضا: "نحن نعمل على تعزيز الكادر الطبى فى المطارات من خلال المتطوعين، كما سيتم تشغيل أجهزة المسح الحرارى لمطار فيوميتشينو، وهى أداة سيتم وضعها فى جميع المطارات وحيث لن تصل، سنوفر لها طاقمًا طبيًا وللإسعاف من المتطوعين.