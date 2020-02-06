مدير مكتب التحقيقات الأمريكية: الصين تشكل تهديدا لاقتصاد وأمن أمريكا

واشنطن /أ ش أ/

اتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكية (إف.بي.آي.) كريستوفر راى، الصين بأنها تهدد الاقتصاد والأمن القومى للولايات المتحدة.

وأضاف راى - فى تصريح اليوم الخميس - أن "الصين تقوم بجهود حثيثة لسرقة تقنيات حساسة ومعلومات ملكية من شركات ومؤسسات أكاديمية أمريكية".

ووصف راي، التهديد الذى تشكله الصين بأنه "متنوع" و"متعدد المستويات"، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تستغل انفتاح الاقتصاد والمجتمع الأمريكيين.

وقال إن الصين تستهدف كل شيء من التقنيات الزراعية إلى الأجهزة الطبية فى جهودها نحو تقدمها اقتصاديا ، ورغم أن ذلك يحدث بصورة قانونية عن طريق الاستحواذ على بعض الشركات ، لكن الصين غالبا ما ترتكب مخالفات من بينها الاختراقات الإليكترونية والتجسس على الشركات.