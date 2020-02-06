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مدير تضامن إسنا يعلن بدء توزيع 1230 فيزا تكافل وكرامة منها 708 جديدة

الخميس، 06 فبراير 2020 03:00 ص
مدير تضامن إسنا يعلن بدء توزيع 1230 فيزا تكافل وكرامة منها 708 جديدة مدير تضامن إسنا يعلن بدء توزيع 1230 فيزا تكافل وكرامة
الأقصر – أحمد مرعى

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 صرح محمود الضوى إبراهيم مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه ورد للمدينة مؤخراً 1230 فيزا تكافل وكرامة مرتدة من الوزارة، منها 708 فيزا جديدة وحالات تحديث معاش ضمان من برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم التسليم لكافة المواطنين خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد إجراء محاضر المسائلة المجتمعية والتحقق للحالات ويكون التسليم عن طريق اللجنة المختصة بالتسليم.

وأضاف مدير إدارة تضامن إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه استقبلت المدينة مؤخراً زيارة لمكتب المراقبة الاجتماعية لمتابعة تقديم الخدمات لأهالى المدينة، وذلك بحضور لجنة من الوزارة ضمت كل من محمد سامى محمد من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بالوزارة، وجيهان محمد من إدارة الدفاع الاجتماعى بالمديرية، وأحمد يوسف مدير مكتب المراقبة الاجتماعية بإسنا، وسناء عبد الحميد مراقبة اجتماعية، وعبد الدايم السيد سكرتير بمكتب المراقبة بإسنا، حيث أنه تم خلال الزيارة إجراء متابعة لكافة أعمال مكتب المراقبة الاجتماعية بإسنا، بجانب مراجعة أعمال المكتب لخدمة الآلاف من المواطنين بالمدينة الأكبر فى الأقصر.

وكان قد أعلن محمود فاروق وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، خلال الأسبوع الماضى، عن وصول 1059 فيزا كارت لمنتفعى برنامج "تكافل وكرامة" بمحافظة الأقصر، حيث أن التسليم سيتم للمواطنين عن طريق لجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية وعضوية رئيس قسم الضمان ورئيس قسم الرقابة والمتابعة ورئيس الوحدة الاجتماعية المختصة، وذلك بناء على التعليمات الواردة من الوزارة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار العمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن الأقصرى وايصال الدعم إلى مستحقيه، مضيفاً أن المديرية تسلمت عدد 8 فيزا كارت لبرنامج تكافل، و1051 فيزا كارت لبرنامج كرامة موزعين على 7 مراكز بالمحافظة وهى مركز إسنا وأرمنت والأقصر والبياضية والزينية والقرنة والطود.

 


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