مدير المركز الثقافى الفرنسى يعلن الفاعليات والأنشطة الثقافية لـ2020.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

قال تيرى بيريه، مدير المركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، إن المركز يقيم نشاطات فى العلوم وجميع اللغات، وتم مضاعفة الأنشطة ووصلت لـ70 نشاط ثقافي، وأضاف بيريه، إن هناك دورات تدريبية للكبار والصغار، وسيتم مضاعفة الدورات والبرامج التعليمية خلال عام 2020، مشيرا إلى أن ما يميز المركز الثقافى إنه نواة لتجميع عدة مؤسسات علمية ودراسية متحدة، موضحا أنه يتم التعاون مع المؤسسات الفرانكوفونية مثل جامعة سنجور ومركز الدراسات السكندرية.

وأشار إلى أن شهر مارس، هو شهر الفرانكوفونية، وسيتم الاحتفال به فى المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة فى 7 مارس، ويتناول كيف ساهمت المعرفة فى التعليم، مضيفا أنه سيتم احتفال كبير فى شهر مارس عن الفرانكوفونية، وقد أعلن طلاب جامعة سنجور عن مشاركتهم فى الحفل.

وأضاف أنه فى 27 مارس، سيتم تجميع طلاب المدارس الأجنبية والفرانكوفونية فى مهرجان كبير ببرج العرب، لمناقشة تجارب الطلاب حول الفرانكوفونية والانضمام بعد ذلك فى حفل موسيقي.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى الذى عقدته قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية، مع چانينا ايريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وتيرى بيريه، مدير المركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، وتيريه فاردال، عميد جامعة سنجور، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة الجدول الخاص بمختلف الأنشطة الفرنكوفونية لعام وكيف ستعمل المؤسسات الفرنكوفونية على خدمة المجتمع ككل وليس فقط الفرنكوفونيين 2020.

من جانبه، قال مدير إدارة الأعمال بجامعة سنجور، ممثلا عن عميد جامعة سنجور، إن الجامعة هى جامعة دولية تعمل على تنمية إفريقيا منذ 30 عاما فى 4 مجالات هى الصحة والثقافة وإدارة الأعمال والبيئة، مؤكدا أن جامعة سنجور تعمل فى التنسيق مع المؤسسات الفرنكوفونية بمحافظة الإسكندرية وخلال شهر إبريل ستشارك الجامعة فى مؤتمر سرد البحر المتوسط، وهو مهرجان أدبى وسيشارك فى مؤتمر الأسبوع من 22 إلى 26 مارس مع فريق بساريا.











