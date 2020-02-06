سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 07:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير المركز الثقافى الفرنسى يعلن الفاعليات والأنشطة الثقافية لـ2020.. صور

الخميس، 06 فبراير 2020 07:34 م
مدير المركز الثقافى الفرنسى يعلن الفاعليات والأنشطة الثقافية لـ2020.. صور جانب من المؤتمر
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال تيرى بيريه، مدير المركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، إن المركز يقيم نشاطات فى العلوم وجميع اللغات، وتم مضاعفة الأنشطة ووصلت لـ70 نشاط ثقافي، وأضاف بيريه، إن هناك دورات تدريبية للكبار والصغار، وسيتم مضاعفة الدورات والبرامج التعليمية خلال عام 2020، مشيرا إلى أن ما يميز المركز الثقافى إنه نواة لتجميع عدة مؤسسات علمية ودراسية متحدة، موضحا أنه يتم التعاون مع المؤسسات الفرانكوفونية مثل جامعة سنجور ومركز الدراسات السكندرية.

 

وأشار إلى أن شهر مارس، هو شهر الفرانكوفونية، وسيتم الاحتفال به فى المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة فى 7 مارس، ويتناول كيف ساهمت المعرفة فى التعليم، مضيفا أنه سيتم احتفال كبير فى شهر مارس عن الفرانكوفونية، وقد أعلن طلاب جامعة سنجور عن مشاركتهم فى الحفل.

 

وأضاف أنه فى 27 مارس، سيتم تجميع طلاب المدارس الأجنبية والفرانكوفونية فى مهرجان كبير ببرج العرب، لمناقشة تجارب الطلاب حول الفرانكوفونية والانضمام بعد ذلك فى حفل موسيقي.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفى الذى عقدته قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية، مع چانينا ايريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وتيرى بيريه، مدير المركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، وتيريه فاردال، عميد جامعة سنجور، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة الجدول الخاص بمختلف الأنشطة الفرنكوفونية لعام  وكيف ستعمل المؤسسات الفرنكوفونية على خدمة المجتمع ككل وليس فقط الفرنكوفونيين 2020.

 

من جانبه، قال مدير إدارة الأعمال بجامعة سنجور، ممثلا عن عميد جامعة سنجور، إن الجامعة هى جامعة دولية تعمل على تنمية إفريقيا منذ 30 عاما فى 4 مجالات هى الصحة والثقافة وإدارة الأعمال والبيئة، مؤكدا أن جامعة سنجور تعمل فى التنسيق مع المؤسسات الفرنكوفونية بمحافظة الإسكندرية وخلال شهر إبريل ستشارك الجامعة فى مؤتمر سرد البحر المتوسط، وهو مهرجان أدبى وسيشارك فى مؤتمر الأسبوع من 22 إلى 26 مارس مع فريق بساريا.

3fb36686-5b93-4d85-83ab-f3b9d68c884d
 

 

66d0d8f8-0e68-49e4-a276-950136cd53a4
 

 

d320dd37-69e4-470a-b098-75fa429875bb
 

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

أنشطة ثقافية

المعهد الثقافى الفرنسى

اخبار الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة